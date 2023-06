Kilométerekből most sem lesz hiány! A Ferencváros az elmúlt idényben a „világvégi„ Tobol városában játszotta első BL-selejtezőjét, ezúttal ismét hosszú túra vár az együttesre, a feröeri KÍ (Klaksvíkar Ítróttarfelag) otthonában kezdi meg idei nemzetközi szereplését. A Klaksvíkar Ítróttarfelag (KÍ) neve elsőre alighanem keveset mond a magyar szurkolók számára, pedig tizenhatszoros feröeri bajnokról van szó, amelynek keretében norvég, dán és brazil származású futballista is van. A KÍ korábban négy mérkőzést játszott magyar ellenféllel, mindannyiszor az Újpesttel az UEFA Kupában. 1997-ben 6–0-ra, majd 3–2-re nyert a magyar együttes, 2002-ben 2–2-es döntetlen, majd 1–0-s újpesti siker született. A Tobol Kosztanaj elleni elmúlt évi mérkőzésre 6400 kilométert kellett oda-vissza megtennie a magyar bajnoknak, Feröeig „csak” 4600 kilométer lesz a távolság. A klubnál máris elkezdték szervezni a nem mindennapi túrát, hiszen Klaksvík városa a fjordokkal körbeölelt sziget északi részén fekszik, különálló kis földrészen.

„Az utolsó gömb kisorsolásakor már lehetett tudni, ki vár ránk, nyomban gondoltam magamban, ennél távolabbi riválist nem is kaphattunk volna – mondta lapunknak a sorsolást követő percekben Sztanyiszlav Csercseszov, a Ferencváros vezetőedzője. – Az elmúlt idényben a kazah Tobol otthonában kezdtünk, ott is leginkább az utazással gyűlt meg a bajunk. Nincs más feladatunk, mint minél alaposabban feltérképezni a feröeri bajnokot, nem meglepő, hogy sok mérkőzésüket nem láttam még, ám ezután többet is kielemzünk a stábommal. Milyen stílusban játszanak, kik a húzóembereik, mik az erősségeik, gyengeségeik. A válogatottal többször is találkoztam a feröeri csapattal, de azokból a tapasztalatokból nem lehet, és nem is szabad kiindulni. Az utazást illetően a Ferencvárossal is van tapasztalatunk, az elmúlt évben Kazahsztánba több mint hatezer kilométert kellett repülnünk oda-vissza, a feröeri kiruccanásra is alaposan rá kell készülnünk. Mindent szeretnék tudni leendő ellenfelünkről, de közben a legfontosabb, hogy magunkra fókuszáljunk, hogy minél felkészültebben várjuk az első selejtezőkört. Kemény ellenfél vár ránk, de nem szabad elfelejteni, kik vagyunk, és mik a céljaink!”

Pászka Lóránd, a Ferencváros védője az ausztriai edzőtáborban figyelte a kedd délutáni sorsolást. Az FTC 27 éves játékosának nincs még tapasztalata feröeri együttessel, karrierje során most először futballozhat a szigetország egyik csapata ellen. „Izgalmas kihívás vár ránk – mondta lapunknak Pászka Lóránd. – Biztos vagyok abban, nehéz párharc vár ránk, ahogy az elmúlt idényben, ezúttal is idegenben kezdjük a sorozatot. A kazah Tobol otthonában nem volt túl látványos az első mérkőzés, de itthon könnyedén legyőztük a riválist. Mondhatjuk, ezúttal is kötelező a továbbjutás, ha el akarjuk érni a céljainkat, természetesen le kell győznünk a feröeri bajnokot. A hosszú utazás aligha könnyíti a helyzetünket, de a visszavágóra nekik is ugyanolyan távolságot kell majd megtenniük. Papíron mi vagyunk az esélyesebbek! Biztos vagyok benne, a következő napokban a szakmai stáb alaposan feltérképezi ellenfelünket, és megkapjuk a kellő útmutatást.”

A Bajnokok Ligája első selejtezőkörének első mérkőzéseit július 11-én és 12-én rendezik, a visszavágókat pedig július 18-án és 19-én. Az egyesület becsült piaci értékét 2,68 millió euróra taksálja a Transfermarkt – összehasonlításképpen: az FTC-é meghaladja a negyvenmilliót. Mivel a feröeri bajnokság tavaszi-őszi rendszerben zajlik, a KÍ játékban, illetve ragyogó formában van: tizennégy fordulót követően pontveszteség nélkül áll a tabella élén. Legeredményesebb játékosa a 33 éves, 14-szeres feröeri válogatott csatár, Páll Klettskard tizennégy góllal, míg legértékesebb futballistájának Hallur Hanssont tartják, a 73-szoros feröeri válogatott középpályás háromszázezer eurót érhet.

A nyergesújfalui származású Hajnal Tamás a fradi.hunak nyilatkozott, miután a csapat megtudta, ki lesz az első ellenfele a nemzetközi porondon az új idényben.

„Izgatottan néztem a sorsolást. Most az a legfontosabb, hogy alaposan feltérképezzük a Klaksvíkot, mely hazája egyik meghatározó csapata. Ott javában zajlik a bajnokság, 14 meccs után hibátlanul állnak az élen. Egyértelműen komolyan vesszük a párharcot, hiszen a célunk az, hogy bejussunk a következő körbe, ehhez azonban elengedhetetlen, hogy mindenki maximálisan odategye magát. Innentől már tudjuk, kit kell legyőznünk” – mondta a szakember.