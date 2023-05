Az utolsó előtti forduló következik a másod­osztályban, és ezúttal minden mérkőzés vasárnap lesz, azonban a Baj–Csolnok találkozó 16 órakor kezdődik. Mivel a Csolnok sorozatban kétszer kikapott, így nagyon távol került tőle a dobogó, de a negyedik helyre még van esély. Ehhez most Bajon kellene nyerni, ami nem lesz egyszerű. 17:30-tól lesz a többi találkozó. Itt a Zsámbék II. a Dunaszentmiklóst fogadja, nagyon egyik csapatnak sincs már tétje, a vendégek szeretnék maguk mögött tartani az Ácsot, amire minden esély megvan. A sereghajtó Császár-Ete a Kisbér ellen vív szomszédvári rangadót. A hazaiak mindenhogy a sereghajtó pozícióban végeznek, hiszen öt pontot gyűjtöttek eddig, de a Kisbér sem lehet túl büszke az idei szezonjára, bár a Baj ellen megszakadt a negatív sorozatuk. Lesz egy Ászár–Bakonysárkány találkozó, ami már szintén nem dönt semmiről, így felszabadultan futballozhatnak majd a csapatok egymás ellen. A biztosan ezüstérmes Mocsa a forduló rangadóját vívja a Tokod ellen. A vendégek a harmadik helyért küzdenek, és egy pontszerzéssel be is biztosítanák azt. Nagy kérdés, hogy a Mocsa hogyan fog hozzáállni a találkozóhoz, így, hogy már nincs tét. A pocsék formában lévő Ácshoz a Nagyigmánd utazik majd, itt a vendégek egy fokkal esélyesebbnek mutatkoznak. A bajnok, és a kupában is döntőig menetelő Lábatlan Gyermelyre látogat, itt is a felszabadultság lehet a kulcsszó.



Eurotrade Solar Megyei II. osztály, 29. forduló

Május 28, vasárnap, 16 óra

Baj KSE–Csolnoki SZSE.

17:30: Zsámbéki SK II.–Dunaszentmiklósi SE, Császár-Ete–Kisbéri SSE, Ászár KSE–Bakonysárkányi SE, Mocsa KSE–Tokod SE, Ácsi Kinizsi SC–Nagyigmándi KSK, Gyermely–Lábatlani ESE.



.