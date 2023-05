Ahogy arról beszámoltunk, Wéber Balázs kapta a Tanári Árpád-díjat az idén. A pedagógusra nemcsak a ginmáziumban, de a Tatabányai Sport Clubnál is joggal büszkék. Ahogy a sportszervezet a Facebook-oldalán írta, a labdarúgó szakosztályuk és tehetségközpontjuk számára is sokat jelent a díj, hiszen edzőként náluk is bizonyít. Csapata, a Bányász U17 pedig a harmadik helyen áll a bajnokságban.

− Óriási megtiszteltetés volt számomra, hogy a diákok mellettem tették le a voksukat az idei tanévben lelkiismeretes nevelői és tanári munkám elismeréseként. Immáron tíz esztendeje érzem nap mint nap azt a szeretet, amiért érdemes ebben a kiváló intézményben tanítani. Nagyon szépen köszönöm ezt az elismerést − fogalmazott Wéber Balázs a díj kapcsán.