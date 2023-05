98 éve, 1925. május 4-én született az Aranycsapat legendás játékosa, Buzánszky Jenő. Újdombóvárról igazolt Pécsre, amjd egy szezon után 11947-ben költözött Dorogra, ahol csapattársa volt az Aranycsapat kapusa, Grosics Gyula is. „Kazal”, ahogy sokan becézték, 13 éven át erősítette játékosként a Dorogi Bányászt, amellyel az 1948–1949-es szezonban megnyerte a magyar másodosztályt. Három év múlva kupa-döntős volt, a finálét végigjátszotta, de az MTK 3–2-re legyőzte a Dorogot. A bányászcsapattal a legjobb NB I-es szereplése az 1950 őszén és 1955-ben elért bajnoki ötödik hely volt.

Buzánszky Jenő, Szepesi György és Grosics Gyula a szőnyi Bozsik József Általános Iskolában 1999-ben

Fotó: Bozsik-iskola archívuma / Forrás: Bozsik-iskola archívuma

1950-től 1956-ig 49 mérkőzésen lépett pályára a válogatottban. A nemzeti csapattal 1952-ben olimpiai bajnok volt, 1953-ban Európa-kupát nyert, 1954-ben pedig világbajnoki ezüstérmes lett. A dorogi legenda játszott az olimpiai döntőben, az 1953-as angol-magyar 3–6-on, az 1954-es magyar–angol 7–1-en, valamint a svájci világbajnokság összes meccsén. Buzánszky a játékos-pályafutása után szakvezetőként is a futballnál maradt. Két-két ízben volt a Dorogi Bányász és az Esztergomi Vasutas mestere volt. A dorogi klub az 1962–1963-as szezonban vele a kispadon érte el története legjobb helyezését az élvonalban: Buzánszkyék a negyedik helyen végeztek az NB I-ben, s csupán rosszabb gólkülönbségük miatt nem értek oda a dobogóra.

Az Aranycsapat legendája a honi futball irányításában részt vett. Ahogy a puskasintezet.hu is fleidézte, volt a Komárom–Esztergom Megyei Labdarúgó-szövetség elnökhelyettese és elnöke, valamint elnökségi tagként a Magyar Labdarúgó-szövetségben (MLSZ) is feladatokat vállalt. Buzánszky Jenőt érdemeit elismerve számos díjjal tüntették ki: megválasztottak Dombóvár és Dorog díszpolgárának, 2010-ben Prima Primissima díjjal jutalmazták, 2011-ben pedig a Nemzet Sportolója lett. Nevét az NB II-es dorogi focicsapat stadionja őrzi. Buzánszky Jenő 89 évesen, 2015. január 11-én Esztergomban hunyt el. Hagyatékát 2016 óta a Puskás Intézet őrzi és mutatja be kiállításokon.