Az országos Leány Futsal U15-ös kiírásának Nyugati-csoportjában véget értek a küzdelmek. A bajnokságot az Almásfüzitői SC a harmadik helyen zárta, de Bácskai Bettinánál nem akadt jobb góllövő, hiszen 13 mérkőzésen 58 gólt vágott. Ennél is jobb gólátlaga van a megyei U16-os bajnokságban, itt 12 találkozó után már 69 találat áll a neve mellett, de az U19-ben is rúgott már 18-at. Ebben a szezonban összesen 146 gól áll a neve mellett, ami országosan is kiemelkedő adat.