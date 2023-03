A 17. forduló sem volt izgalmaktól mentes a megyei első osztályban. Legkorábban a Tata–Kecskéd mérkőzés kezdődött, aminek a végeredménye ugyan sima tatai győzelmet mutat, de a pályán nem így nézett ki a találkozó. A hazaiak gyorsan előnybe kerültek, de a Kecskéd végig hajtott, és fölényben is volt, azonban nem tudott betalálni. A szünet után nem csak gól-, de emberhátrányba is került a Kecskéd, de így is benne volt a levegőben az egyenlítés lehetősége. Ehelyett a Tata a találkozó utolsó pár perceiben kétszer is eredményes volt és ezzel lezárta a találkozót. Sikerével a Tata maradt a harmadik, ezt a győzelmet a nemrégiben elhunyt Gulyás Ferencnek ajánlották. A Nyergesújfalu a tavaszt nagyon rosszul kezdő Táthoz látogatott és igyekezett hamar dönteni. Ennek megfelelően Darabos Gábor csapata a 11. percben már 2-0-ra vezetett, Manga Milán volt kétszer eredményes. A harmadik nyergesi gól is megjött az első félidőben, így nem volt nagy izgalom a másodikban, ahol a Tát még szépíteni tudott, de a három pont Nyergesújfalura került. Ezzel pedig Darabos Gábor csapata átvette a vezetést, ugyanis a Koppánymonostor sorozatban második meccsén sem tudott nyerni, sőt, az elmúlt négy meccséből csak egyet nyert meg Vigh László csapata. Most a Fenyvesi László érkeztével nagyon stabil lábakon álló Sárisáp volt az ellenfél. Az első harminc perc a hazaiaké volt, a többi a vendégeké, de a Koppánymonostor nem tudta áttörni a sársiápi gátat. Ezzel a lila-fehér alakulat visszacsúszott a második helyre. A hatalmas bravúr ellenére a Sárisáp is vissza csúszott egy helyezést a tabellán. Nem mostanában volt olyan, hogy azonos fordulóban az Almásfüzitő és a Vértesszőlős is győzni tudott, az előző körben azonban ez volt a helyzet, most pedig egymás ellen vívtak. A szorosra predesztinált találkozó végül sima lett, a Vértesszőlős 3-0-ra nyert, így sorozatban második győzelmét aratta, összességében pedig a negyediket.

A forduló rangadójának nem lett győztese, de vesztese sem, hiszen a parázs hangulatú Bábolna–Vértessomló mérkőzés nem hozott gólt, így döntést se. Mindkét csapatnak megvoltak a lehetőségei, de a kapufánál tovább egyik gárda sem jutott, így végül ha nem is barátságos, de 0-0 lett a vége. Ennél több gólt hozott és hektikusabb volt a Környe–Esztergom párharc. A hazaiak pechszériáját mi sem mutatja jobban, mint hogy megszerezték a meccs elején a vezetést, de tíz percen belül újra döntetlen volt az állá, majd még az első félidőben emberhátrányba is kerültek. A szünet után az emberelőnyben futballozó Esztergom meg is szerezte a vezetést, de a Környe ekkor sem adta fel és tíz emberrel is egalizált. Végül a csereként beálló Varga Szabolcs döntötte el a három pont sorsát a 87. percben, így a Környe újra pont nélkül maradt.

Eurotrade Megyei I. osztály, 17. forduló

Tatai AC–Wati Kecskéd KSK 3-0 (1-0)

Tata, vezette: Vojvoda M. (Faragó Gy., Kun P. A.).

Tata: Szabó T. – Felső, Zuggó, Martonfi (Dragonya, 73.), Mészáros D., Bogár (Mészáros L., 67.), Széles (Györgykovács, 46.), Visnyovszki, Hauzer (Lázár, 18.), Máté-Kovács (Suhai, 80.), Kiprich. Vezetőedző: Wéber Roland.

Kecskéd: Véber – Neckernusz, Fábián (Vadkerti, 71.), Schmidt L., Plotár (Gyenes, 79.), Kovács, Berki, Harsányi (Czékmány, 46.), Tomayer, Schmidt G., Dikasz (Polovitz, 67.). Vezetőedző: Linczmaier László.

Gólszerzők: Martonfi (14.), Suhai (89.), Mészáros D. (93.).

Kiállítva: Schmidt G. (66., Kecskéd)

Jók: Visnyovszki, Felső, Lázár, Györgykovács, illetve Berki, Schmidt L.

Wéber Roland: – A mérkőzés elején mindkét oldalon hatalmas helyzet maradt ki. Szereztünk egy gólt, de ellenfelünk fölényben játszott, és csak Fortunának köszönhetjük, hogy nem kaptunk gólt. A második játékrészben jól tartottuk az eredményt és a végén még tudtunk kettőt rúgni. Ismét nyertünk, és ez a lényeg! Győzelmünket Gulyás Ferenc „Öcsi” emlékének ajánljuk. Egy igaz és jó sportemberrel lettünk szegényebbek, aki ma fentről segített nekünk.

Linczmaier László: – Gratulálok a hazaiaknak. Borzasztó így kikapni, hogy megvannak a helyzeteink, kapufát rúgunk, aztán az utolsó percek miatt simának tűnik az egész. Pedig 10 emberrel is megvolt az egyenlítési lehetőség. Ráadásul le lett amortizálva a csapatunk a jövő hétre az érthetetlen sárgák és a komédiába illő piros miatt. A többit nem említem. Ilyenkor fél napig mindig az az érzésem, hogy így nem is olyan szép és igazságos játék ez a foci...

DG Tát SE–Nyergesújfalu SE 1-3 (0-3)

Tát, vezette: Kreitl T. (Erdélyi D., Marosi M.).

Tát: Iványi – Rábl (Szalai, 51.), Sáros, Farkas, Tirpák, Varga, Dékány (Zoltai, 76.), Putnoki (Budavári, 46.), Tillman, Páldi, Chrompota (Szabó Á., 90.). Vezetőedző: Szabó Attila.

Nyergesújfalu: Erős – Cseh (Molnár Á., 76.), Hajnal, Tóth, Manga Zs. (Raffai, 63.), Farkas, Mann (Vida, 80.), Balogh, Antal (Kozák, 63.), Szoboszlai (Takács, 50.), Manga M. Vezetőedző: Darabos Gábor.

Gólszerzők: Budavári (87.), illetve Manga M. (2., 11.), Tóth (37.).

Jók: Farkas, Tirpák, illetve mindenki.

Szabó Attila: – Az első feledőben nagyon buta, elkerülhető gólokat kaptunk, és így sajnos csak az eredmény után mentünk. Igaz, ezért pontot nem adnak, de a második félidőből erőt tudunk meríteni. Volt tartása a csapatomnak és mindent megtettünk, hogy szorosabbá tegyük a mérkőzést.

Darabos Gábor: – Nagyon kellett a lelkünknek, hogy hazai győzelem után idegenből is el tudjuk hozni a három pontot. Gratulálok a csapatomnak, megérdemeltük a győzelmet.

Almásfüzitői SC–Vértesszőlősi SE 0-3 (0-1)

Almásfüzitő, vezette: Hegedüs R. (Hegedüs P., Jámbor B.).

Almásfüzitő: Farris – Szűcs, Kuzma, Sárközi, Farkas, Makszimcsuk (Berlik, 57.), Nagy (Bombicz, 46.), Galambos (Bozori, 65.), Soós, Kiss (Kottra, 46.), Németh (Zsapka, 73.). Vezetőedző: Gulyás Tamás.

Vértesszőlős: Kovács – Szőke, Hideg R., Müller, Wágner, Dombai, Keleti (Magyarics, 83.), Bencsik, Nagy, Németh (Horváth, 85.), Polyák. Vezetőedző: Tokaji Zsolt.

Gólszerzők: Wágner (44., 53.), Dombai (67.).

Jók: senki, illetve mindenki.

Gulyás Tamás: – Az első félidő után 5-0-ra kellett volna vezetnünk. A második játékrész értékelhetetlen volt számunkra, ez lett belőle…

Tokaji Zsolt: – Ilyen arányban is megérdemelt győzelmet arattunk. Gratulálok az egész csapatnak.

Bábolnai SE–Vértessomlói KSK 0-0

Bábolna, vezette: Kurali Z. (Urbanics Á., Patócs D.).

Bábolna: Varga – Szabó Á., Karvaj (Hajnal K., 89.), Bognár, Kiss (Hajnal P., 67.), Czeglédi, Szendi (Varga, 70.), Németh, Lanzendorfen, Végh, Soha. Vezetőedző: Józsa Péter.

Vértessomló: Ámorth – Tóth, Éliás, Eigner, Erdei, Koller, Pető (Erl, 92.), Batin, Kovács K., Kovács S., Balogh. Vezetőedző: Nagy Géza.

Jók: Szabó Á., illetve mindenki.

Józsa Péter: – Küzdelmes, kemény mérkőzésen mindkét oldalon adódtak lehetőségek, de egyik csapat sem tudta gólra váltani azokat.

Nagy Géza: – Egy ki-ki meccsen összességében igazságos a döntetlen, bármelyik csapat győzhetett volna.

Sárisápi BSE–Koppánymonostori SE 0-0

Sárisáp, vezette: Katona B. M. (Farkas B., Gabala Zs.).

Sárisáp: Sándor – Cserven, Guzsik, Papp, Berkeszi (Manger, 70.), Farkas (Marczinkó, 70.), Válent, Jurásek (Tőzsér, 85.), Lőrincz, Karcagi (Bojtor, 83.), Fekete. Vezetőedző: Fenyvesi László.

Koppánymonostor: Boros – Egyed (Rába, 60.), Kalla (Dombi, 69.), Hegedüs (Gelencsér, 81.), Valkó M., Csapó, Jóna (Sinkó, 73.), Dávid, Simonka, Valkó G., Fodor. Vezetőedző: Vigh László.

Kiállítva: Sándor (85., Sárisáp).

Jók: mindenki, illetve senki.

Fenyvesi László: – Az első 30 percben nagyon jól játszottunk, több helyzetünk volt és kapufát is rúgtunk. A második félidőben már csak védekezésre futotta az erőnkből, de nagyot küzdöttünk a jó erőkből álló vendégek ellen.

Vigh László: – Nem kezdtük jól a mérkőzést, az első félidő eleje nagyon gyenge volt. A szünet után jó volt a hozzáállásunk, annyit megtettünk, amennyit a pálya megengedett. Úgy látszik, hogy ilyen periódusban vagyunk, abból a kevés lehetőségből sem tudunk betalálni, amink van. Dolgozunk tovább, hogy ez megváltozzon…

Környe SE–FC Esztergom 2-3 (1-1)

Környe, vezette: Szeibert P. (Jászberényi M., Linn K.).

Környe: Bódis – Jónás R., Mig (Saáry, 80.), Zelenai E. (Nádudvari Á., 68.), Stefán, Szerencse D., Patyi, Szabó, Veres (Bándi, 57.), Nádudvari D., Igaz (Varga D. P., 90.). Játékos-edző: Zelenai Erik.

Esztergom: Dobos – Besey, Bereczki, Faragó B., Várszegi B. (Bogárdi, 63.), Molnár (Bokros, 83.), Sándor, Ódor (Varga Sz., 63.), Barlangi, Szlovák, Kopányi. Vezetőedző: Spóner József.

Gólszerzők: Mig (20.), Nádudvari D. (60.), illetve Várszegi B. (29.), Besey (50.), Varga Sz. (87.).

Kiállítva: Patyi (39., Környe)

Jók: Igaz, Mig, Nádudvari D., Bódis, illetve Sándor, Ódor, Faragó B., Bereczki.

Zelenai Erik: – A pálya mindkét csapat dolgát megnehezítette. Úgy gondolom, hogy mindent megtettünk és pontot érdemeltünk volna. Nem szoktam a játékvezetéssel foglalkozni, de úgy vélem, hogy a bírói hibák ma befolyásolták a mérkőzés kimenetelét.

Spóner József: – Gratulálok a csapatom akaraterejéhez, hektikus meccsen sikerült három pontot szereznünk.