Teke, Szuperliga, női, 13. forduló BKV Előre SC–Tatabányai SC Budapest, szombat, 10 óra.

A tatabányaiak most bánhatják csak igazán, hogy az előző két fordulóban „pontatlanok” maradtak, ugyanis most 14 ponttal úgy állnának a harmadik helyen, hogy mindössze két pont választaná el őket a képzeletbeli dobogó második fokától. Arról nem is szólva, hogy mind a Balatoni Vasast, mind a Rákoshegyi VSE I-et is leszakították volna magukról. Ezzel szemben jelenleg mindkét riválisa 1-1 ponttal megelőzi a TSC-t. A Tatabánya most a fővárosi közlekedési csapattal méri össze tudását, a 10 pontos vendégcsapatnak pedig illene legyőznie a szebb napokat megélt BKV-t. Amennyiben ez sikerül, úgy máris egy hellyel feljebb „kúszhat” a tabellán.