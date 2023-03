Kosárlabda, NB I. A, alapszakasz, férfi, 25. forduló MVM-OSE Lions–Zalakerámia ZTE KK Oroszlány, Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok, szombat, 18 óra.



A tabella 11. helyén álló oroszlányi csapat már nem juthat be a felsőházi rájátszásba, így számára elsődleges tétje a mérkőzésnek (és természetesen a jövő heti utolsó fordulónak is), hogy legalább a jelenlegi helyezését megőrizze (illetve, hogy a még elérhető 10. pozíciót megszerezze) és ezáltal a lehető legtöbb pontot vigye magával az alsóházba. A ZTE egy esetleges győzelemmel bebiztosítaná negyedik helyét, miközben még a harmadikra is odaérhet. A találkozó pikantériája, hogy a zalaiak mestere, a szlovén Sebastjan Krasovec az előző négy szezonban éppen az oroszlányi csapatot irányította, tétmérkőzésen pedig először tér vissza az „Akácba”.

– A ZTE nagy energiával és intenzitással játszik. Kellő erővel kell játszanunk és a festéken kívül kell tartani ellenfelünket, nehogy könnyű pontokat szerezzenek – nyilatkozta a mérkőzés kapcsán Simon Petrov, az MVM-OSE Lions vezetőedzője.