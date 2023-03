Négy játékos most először kapott meghívót a válogatott keretbe, köztük a pilismaróti származású Demjén Patrik is, számolt be közösségi oldalán Erős Gábor országgyűlési képviselő, egykori futball játékvezető. Rajta kívül újonc lesz még a Hegyi Krisztián, Csoboth Kevin, és az NB I góllövőlistáját vezető Varga Barnabás is.

Mint Erős Gábor posztjában írta:

„ Patrikot régóta ismerem és tudom mennyi munkát, alázatot és kitartást tett bele, hogy idáig eljusson. Pilismarótról indult a pályafutása, de megfordult Esztergomban és Dorogon is. Patrik jelenleg a ZTE FC-nek a kapusa. A korosztályos válogatottak után a felnőtt keretnek is a tagja már.

Büszke rád az egész térség, de legfőképp a családod! Szívből gratulálok Patrik!

Névjegy

Demjén Patrik Esztergomban született, a labdarúgás alapjaival Pilismaróton ismerkedett meg, ahová 2003-ban került. Utánpótlás játékosként megfordult Esztergomban, Újpesten és a Dalnoki Jenő Labdarúgó-akadémián. Ezt követően szerződtette az MTK, ahol többnyire az NB III-ban szereplő tartalékcsapatban kapott lehetőséget. A fővárosi kék-fehérek a 2016-17-es szezon tavaszi részére kölcsönadták az NB II-es Dorogi FC-nek. 2018 januárjában kölcsönbe a Budaörsi SC-hez került a szezon hátralevő részére.

A tavaszi szezonban 11 bajnokin védte a Budaörs kapuját, amely a következő szezonra is kölcsönvette Demjént az MTK-tól. A 2018-2019-es másodosztályú bajnokságban 36 bajnokin állt a Budaörs kapujában. A szezon végén visszatért az MTK-hoz, azonban szerződését nem hosszabbították meg, Demjén pedig négy évre aláírt az élvonalba feljutó Zalaegerszegi TE csapatához. 2022. szeptember 2-án játszotta a 100. bajnoki mérkőzését a ZTE színeiben, a Mezőkövesd ellen 5–0-ra megnyert találkozón tizenegyest is hárított, áll a wikipedia szócikkében.

A jelenleg a Zalaegerszeg kapusaként játszó fiatal focista a Nemzeti Sporthíradónak nyilatkozva elmondta: óriási lendületet ad számára a válogatott meghívó, és biztos benne, hogy sokat tanul majd a nemzeti csapatnál töltött idő alatt.

–Úgy fogok odamenni, hogy megmutassam, mire vagyok képes, száz százalékot adok, hogy segítsem a társaimat. Marco Rossival még nem beszéltünk, szerintem Telkiben fogunk majd. A kerethirdetés előtt hívtak fel, így tudtam meg a hírt. Ez egy olyan mérföldkő, amire sok idő után is úgy gondolsz vissza, hogy óriási büszkeség. A munka, amit eddig csináltam, mióta focizom, meghozhatja a gyümölcsét. Mindig úgy készültem, ha egyszer lesz lehetőségem erre, akkor képes legyek megugrani ezt a szintet – emlékezett vissza a pillanatra Demjén Patrik, amikor megtudta, hogy Marco Rossi meghívta a keretbe.

Mint hozzátette, van még hova fejlődnie, de betekintést nyerhet abba, amit a válogatott elkezdett és felépített.

– Szeretnék segíteni mentálisan, a képességeimmel és játékban is. Azért fogok dolgozni, hogy még egyszer megkapjam ezt a meghívót, mert egyszer szeretnék játszani is – mondta a kapus, aki már március harmadik hétvégéjén bizonyítani szeretne.

A magyar válogatott legközelebb egyébként március 23-án játszik felkészülési mérkőzést Észtországgal a Puskás Arénába, majd 27-én már az Eb-selejtezőn állnak pályára szintén a Puskásban Bulgária ellen.