Kézilabda NB I., férfi, 17. forduló

MOL Tatabánya KC–Telekom Veszprém

Tatabánya, multifunkcionális sportcsarnok, vasárnap, 19 óra 15.



A tatabányaiak csurgói szereplése és sikere megmutatta, hogy kézilabdában a siker kulcsa a védekezés és a kapusteljesítmény, valamint az ebből a „párosításból” születő könnyű gólok. Ezért kell dolgozni, illetve felvenni a munkásruhát, ahogy Tombor Csaba, a hazaiak vezetőedzője fogalmazott a veszprémiek elleni rangadó előtt.

– Ha a védekezésünk rendben van, akkor lehetünk sikeresek – erősítette meg a szakvezető. – De a Veszprém messze kiemelkedik a bajnokságból. Tisztában vagyunk vele, mennyire nehéz találkozó vár ránk. Ám azt el kell fogadni, hogy riválisunk – a Bajnokok Ligájában edződve – más sebességben, más tempóban kézilabdázik, mint amit mondjuk, egy hazai bajnoki meccsen megtapasztalunk. A Veszprém egy nagyon erős ellenfél, amely ellen rendkívül nehéz jól játszani. Próbálunk, hogy is fogalmazzak, normálisan hozzáállni, és mindent megtenni, hogy a szebbik arcunkat tudjuk megmutatni. Arról nem is szólva, szeretnénk a közönségünket is minél jobban kiszolgálni.

A vendéglátók azonban koránt sincsenek kedvező helyzetben. Rövid idő alatt két meghatározó játékosuk is kidőlt a sorból. Győri Mátyás hasfalsérüléssel bajlódik, míg a válogatott beálló, Petar Topic, a csurgói meccsen szenvedett Achilles-ín-szakadást. Topic felépülése akár egy évet is igénybe vehet…

Székely Márton, a Tatabánya válogatott hálóőre, aki Veszprémben is megfordult, szintén nehéz feladatként tekint a rekordbajnok és kupagyőztessel szembeni csatára.

– Nem én vagyok az egyetlen, aki játszott a veszprémieknél – mondta –, hiszen most nálunk kézizik Vilovszki és Győri Matyi, sőt Ancsin Gabi is. Így valóban testközelből ismerjük a vendégek tempóját. Nagyon kemény küzdelem vár ránk. Petar kiválása rendkívül érzékenyen érint bennünket. Igyekszünk érte és a szurkolóinkért is küzdeni. Jó meccsre számítok. Mindent elkövetünk, hogy emelt fővel jöhessünk majd le a pályáról, és ahogy ránk jellemző, az utolsó pillanatig küzdeni fogunk.

A rangadón Andorka és Hucker játékvezetők fújják majd a sípot.