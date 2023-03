Röplabda, NB I. Liga, férfi negyeddöntő, 3. mérkőzés Dág KSE–Szolnoki RK Dág, Oszuska Miklós Sportcsarnok, szerda, 19.30.



Amennyiben a hétvégén már pihenni szeretne Zirigh Balázs dági vezetőedző együttese, úgy ma este egymás után harmadszor is le kell győznie a Tisza-parti csapatot, negyeddöntőből ugyanis három győzelmen keresztül vezet az út a legjobb négy közé, márpedig két összecsapást követően a Dág 2-0-ra vezet a két gárda egymás elleni párharcában.

A vármegyebeli gárda először otthonában verte meg a szolnokiakat 3:0-ra, majd Szolnokon, a Tiszaligeti Sportcsarnokban is nyerni tudott 3:1-re, azaz egyetlen lépésre, pontosabban egyetlen meccsre van attól, hogy a legjobb négy közé verekedje magát a Zirigh-legénység. A szolnoki találkozóra meglehetősen foghíjas gárdával utazott el a DKSE, hiszen a vendégeknek gyakorlatilag nem volt centerük, ám egy szettnyi megingást leszámítva így is magabiztos játékkal szerezték meg a győzelmet. Most valamivel jobbnak tűnik a helyzet, mert Flachner Kornél várhatóan már a csapat rendelkezésére áll, miközben Oláh Botond játékát a dágiak szakvezetője ha nem muszáj, ezúttal nem erőlteti. Ennek ellenére a mérkőzés egyértelmű esélyese a Dág, és ahogy Zirigh edző megjegyezte, a hétvégén a továbbjutás tudatában már lazítani szeretnének…