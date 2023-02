A városban 39 sportegyesület működik, négyezer igazolt sportolóval. Az idei emlékérmet – melynek hátoldalán a 2022-es Fellner Jakab Emlékév alkalmából Tata építőmesterének arcképe szerepel – 311 sportoló, edző, testnevelő kapta meg, 24 sportegyesület 22 sportágának képviseletében.Az eseményt Schmidt Gábor, sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkár nyitotta meg, aki így fogalmazott:

– Tata nagyon fontos a magyar sport számára, hiszen egyrészt itt van az olimpiai központ, ami már hosszú évtizedek óta szolgálja a hazai sportot. Másrészt a város önkormányzata is szereti a sportot, támogatja a fiatalokat, a különböző szakosztályokat, ennek pedig megvan az eredménye, hiszen láthatjuk ahogyan tehetségek indulnak el innen, majd látjuk őket kiteljesedni, jó eredményeket elérni. Ez a díjátadó ünnepség is egy fontos hagyomány, mert a sikerek elismerését, megbecsülését fejezi ki. A szülői és az egyesületi háttér mellett a város támogatása erkölcsileg is sokat számít mind a versenyzőknek, mind pedig az edzőknek.

2022 újra sikeres esztendő volt a tatai sportéletben, hiszen 25 világbajnoki, 22 európa bajnoki és 79 magyar bajnoki eredmény született. Ezzel kapcsolatban Michl József polgármester elmondta:

– Szívből gratulálok tehetséges sportolóinknak, felkészítőiknek és természetesen a szülőknek is, hiszen az egyáltalán nem könnyű 2022-es esztendőben is ilyen szép eredmények születhettek. Köszönjük a munkát a támogatóknak, és azoknak az egyesületeknek is, amelyek tavaly ismét fantasztikus sportversenyek szervezésével öregbítették Tata hírnevét. A sportélet infrastrukturális hátterének fejlesztésével kapcsolatban a városvezető hozzátette: – Tavaly adtak át a TAC sporttelepén egy új, nagyméretű és egy kisebb műfüves pályát. Emellett az elmúlt időszakban több egyesület is végre tudott hajtani kisebb fejlesztéseket, melyeket az önkormányzat Sport Alapjából vagy közvetlen támogatással segítettünk.