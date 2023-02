Harmincegy ország 1400 sportolója mintegy 2200 nevezést adott le az elmúlt hétvégén megrendezett nemzetközi megmérettetésre. Nagy várakozás előzte meg a viadalt, amelyen összesen 232 magyar sportolónak szurkolhattunk – olvasható a Magyar Kick-box Szakszövetség Facebook oldalán. Az Esztergomi Kick-Box SE versenyzői kiválóan szerepeltek, Olasz Attila edző tanítványai összesen három arany, három ezüst és két bronzérmet szereztek. A klub tájékoztatása szerint az első versenynapon Móczik Lili a zöld öv alatti light-contact kategóriában három sikeres mérkőzést követően aranyérmet vehetett át, míg kick-light kategóriában második helyen végzett.

Öt év kihagyás után tért vissza László Barnabás, aki low-kick szabályrendszerben egyhangú pontozással győzte le spanyol ellenfelét, majd másnap az elődöntőben egy szerb sportolóval mérkőzött meg. Bár remekül helyt állt, végül vereséget szenvedett és bronzéremmel zárt. Hozzá hasonlóan Tóth Anna is harmadik helyen fejezte be a küzdelmeket, ugyanis egy rendkívül szoros mérkőzésen 2:1-es pontozással maradt alul szintén magyar ellenfele ellen az elődöntőben.

A zárónapon is remek esztergomi szerepléseket láthatott a közönség. Rózsa Szonja bejutott a döntőbe, szép menetelését egy ezüstéremmel koronázta meg. A tavaly világbajnoki címet szerző Tóth Dénes kitartása példa nélküli, két szakágban kilenc mérkőzést vívott meg és mindössze egyszer kapott ki, így egy arany- és egy ezüstérmet szerzett. Szachán Bolivár, a nap egyetlen ringes esztergomi érdekeltségű versenyzőjeként ért fel a csúcsra. Kajtár Bence a mezőny egyik legerősebb kategóriájában szerepelt és már az első mérkőzésén világ- és Európa-bajnok ukrán sportolóval találkozott, akivel szemben egy színvonalas, küzdelmes mérkőzésen búcsúzott.

A Bajnai Kick-Box és Szabadidő Sportegyesületet hat versenyző képviselte Karlovacban. Hudoba Bence három szabályrendszerben is elindult és mindegyikben dobogós helyezést ért el: light-contactban arany-, míg pointfightingban, illetve kick-lightban bronzérmeket szerzett. Varga Zsombor light-contactban második, míg Vakán Viktória szintén ebben a szabályrendszerben harmadik lett. Havasi Lilla, Balázs Benedek és Marschall Viktor is kitartóan küzdött, ugyanakkor most egyik versenyző sem tudott érmet szerezni.

A Nyergesújfalu Kick-Box Egyesület is szép eredményeket könyvelhetett el. Galba Krisztián light-contact es kick-light szabályrendszerben is felállhatott a dobogó tetejére. Molnár Hanna magabiztos teljesítményt nyújtva két ezüstérmet szerzett, Sujbert Szonja új súlycsoportjában is bizonyított és bronzérmes lett. Sághy Botond mindkét kategóriájában harmadikként zárt. A beszámoló szerint Nagy Lilla, Darázsi Málna, Gombás Zsombor a junior mezőnyben versenyeztek, de nem szereztek érmeket.