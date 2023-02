A remek formában lévő, az előző hét mérkőzését egyaránt megnyerő TRSE a sereghajtó, az összes eddigi összecsapását elveszítő Viadukt vendége volt a hétvégi fordulóban. A Tatabánya célja nem is lehetett más, mint a győzelem megszerzése, ami a papírformának megfelelően könnyedén össze is jött. A házigazda csak az első szettben jutott 10 pont fölé, és az egész mérkőzésen összesen mindössze egy játszmagyőzelemre elegendő pontot szerzett. Szabados István együttese 45 percnyi játék után zsebelte be a győzelmet és ezzel egyrészt tartja második helyét a bajnokságban, másrészt készülhet a listavezető, az összes eddigi mérkőzését megnyerő Kispest elleni hétvégi, hazai csoportrangadóra.

Szabados István: – A mai mérkőzésen az volt a célunk, hogy a lehető legnagyobb arányú győzelmet arassuk. A lányok fegyelmezetten játszottak, maximálisan teljesítették, ahogyan kértem is tőlük. Ez a győzelem egy kis lépés volt a céljaink elérése felé. A következő mérkőzésünkön, immár hazai pályán igyekszünk folytatni jó szériánkat. Gratulálok a csapatnak.