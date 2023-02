A 20-szoros válogatott futballista az M1 aktuális csatornának kedden elmondta, szombaton a második helyen álló APOEL elleni bajnoki rangadót csak egy kisebb sérüléssel "összedrótozva" tudta vállalni, de végül elővigyázatosságból már a félidő előtt lecserélték. Gyurcsónak egy izomhúzódás miatt most pihennie kell.

"Egyre jobban játékba lendültem, így most a legrosszabbkor jön ez a kényszerpihenő" - nyilatkozta. A 31 esztendős támadó abban bízik, hogy a Dnyipro elleni mérkőzés előtt - a ciprusi együttes február 16-án a Konferencia-ligában fogadja ukrán ellenfelét párharcuk első felvonásán - vissza tud térni, és a nemzetközi kupameccs előtt "percek" lesznek a lábában. Gyurcsó szerződését még decemberben 2025-ig meghosszabbította a klub, mint elmondta, ez nem is volt kérdés, hiszen nagyon jól érzi magát a csapatnál, pályafutása során "ez a második legjobb öltöző", amelyben megfordult. A magyar légiós kijelentette, az együttes legfőbb célja, hogy a klub történetében első alkalommal bajnoki címet ünnepeljen. Ebben egy honfitársa is segítségére lehet, a 43-szoros válogatott Nikolics Nemanja szerződtetését vasárnap jelentette be a klub.

"Régóta ismerjük, és jól megértjük egymást a pályán, valamint azon kívül is. Tisztában vagyok vele, mit képvisel és mit tud adni egy csapatnak, hiába harmincöt esztendős már. Az ő kvalitása és rutinja döntő jelentőségű lehet kiélezett helyzetekben, nem véletlenül lesz valaki többszörös gólkirály" - fogalmazott a tatabányai Gyurcsó, aki Székesfehérváron már csapattársa volt a csatárnak.