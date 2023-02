A sereghajtó dorogi csapat jól kezdte a tavaszi idényt, hiszen az előző (egyben első idei) fordulóban bravúros 1-1-et ért el a mezőny első feléhez tartozó Gyirmót vendégeként – ráadásul sokáig úgy tűnt, hogy ez akár három is lehet. Ezúttal még nehezebb ellenfelük lesz a piros-feketéknek, hiszen a második helyen álló, feljutásra pályázó MTK-t fogadják. A fővárosi csapatnál már a nemrégiben születésnapját ünneplő Horváth Dávid irányít, a két csapat tavalyi összecsapásán még Bognár György ült az MTK kispadján. Akkor a Dorog hiába szerezte meg a kétgólos előnyt, a Bognár-alakulat végül 5-2-re nyert. A Dorog keretében nem nagyon volt mozgás a téli átigazolási szezonban, a feljutásban reménykedő fővárosiaknál viszont annál inkább. A védelembe érkezett Bobál Dávid Mezőkövesdről, Thiam pedig visszatért a csapathoz a középpályára, ő nagy erősítés lehet a kék-fehéreknek akár az NB I.-ben is. Rácz kapus Balázs József helyett érkezett, míg Kovácsréti Márk Nyíregyházára, Medgyes Sinan Diósgyőrbe, Biben Barnabás Tiszakécskére igazolt – utóbbi csak kölcsön. A két alakulat között 24 pont jelenleg a különbség a tabellán, bár Sluka csapata nem az MTK-hoz méri magát, hanem a bennmaradásért folyó harcban érdekelt csapatokhoz.

– Bár Gyirmóton közel álltunk az igazán nagy bravúrhoz, az egy pont megszerzését is jó eredményként értékelem, így elmondhatom, hogy nem kezdtük rosszul az idényt. Azért edzettünk télen, hogy így rajtoljunk tavasszal, de ha már Gyirmóton nem sikerült megszereznünk a három pontot, megpróbáljuk azt az MTK ellen. Nyilvánvalóan nem lesz könnyű dolgunk, ezúttal is legalább olyan teljesítményt kell nyújtanunk, mint legutóbb. Az eltiltott Kárász Krisztiánt már csak ezen a mérkőzésen kell nélkülöznünk, emellett vannak sérült és beteg játékosaink is, de remélhetőleg ők is mihamarabb visszatérhetnek – nyilatkozta lapunknak Marián Sluka, a dorogiak vezetőedzője.