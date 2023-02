A fordulót az utolsó helyről kezdő Dorog számára minden mérkőzés kulcsfontosságú a bennmaradásért vívott harcban. A találkozó nagy részében nem látszott a két csapat közötti komoly helyezésbeli különbség (a Szeged a 4., a Dorog a 20. helyről kezdte a mérkőzést), a kevésbé színvonalas, inkább küzdelmes és harcos mérkőzésen mindkét együttes megszerezhette volna a győzelmet.

A Dorog a második félidőben taktikai változtatást hajtott végre, amely eredményesnek bizonyult: a 82. percben Berkó passza után Preklet lőtt a kapuba 11 méterről, majd kivédekezte a hátralévő perceket. A Dorog ezzel megszerezte első ide győzelmét, és ugyan maradt az utolsó helyen, pontszámban befogta az utolsó előtti Kozármislenyt.

Marián Sluka: – Ahogyan az előző fordulókban, úgy ezúttal is szervezetten és akaratosan játszottunk, de ez most győzelemmel is párosult. Fegyelmezetten védekeztünk, a cseréink is jól szálltak be. Ez a csapatmunka diadala volt, úgy érzem, jó úton járunk.

Alekszandar Sztevanovics: – Gratulálok a Dorognak! Megérdemelten nyertek, hiszen jobban akarták a győzelmet. Kényelmesen játszottunk, megvoltak a helyzeteink, de ezek kimaradtak, az ellenfél pedig megbüntette a hibáinkat. Úgy érzem, hogy már mérkőzések óta komoly gondjaink vannak a gólszerzéssel. De ez a szép a fociban, hogy hamar jön a következő mérkőzés, amelyen javíthatunk majd.