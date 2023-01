A magyar férfi kézilabda-válogatott nagy bravúrt végrehajtva bejutott a legjobb nyolc közé a lengyel-svéd közös rendezésű világbajnokságon és ezzel kiharcolta a részvételt az olimpiai selejtezőtornára is. A középdöntő II-es csoportjában mindehhez négy feltételnek kellett teljesülnie pénteken és vasárnap: Chema Rodríguez szövetségi kapitány csapatának előbb Brazíliát, majd a Zöld-foki Köztársaságot kellett legyőznie, míg a házigazda svédeknek Izland és Portugália ellen is nyernie kellett. Nos, mind a négy összejött: Brazíliát jó hajrával 28-25-re, a Zöld-foki Köztársaságot pedig simán, végig vezetve 42-30-ra vertük, miközben a svédek az Izland elleni 35-30-s sikert követően vasárnap, lapzártánk után véget ért összecsapáson 32-30-ra megverték a portugálokat is. Ez pedig azt jelenti, hogy a csoport élén 10 ponttal végző Svédország mögött mi és Izland is 6 pontot gyűjtöttünk, de az egymás elleni mérkőzés megnyerésének (30-28) köszönhetően mi végeztünk a második helyen és várhatjuk ellenfelünket a szerdai negyeddöntőben, amely a lapzártánk után véget ért Dánia–Egyiptom mérkőzés győztese (döntetlen esetén az afrikai csapat) lesz. A továbbjutás körülményeiről állandó szakértőnket, a MOL Tatabánya KC vezetőedzőjét, Tombor Csabát kérdeztük.

– Boldog és büszke vagyok, úgy alakult minden, mint a mesében. Mindkét mérkőzésünket meg kellett nyernünk, ami sikerült is. Lehet, hogy a csoport két leggyengébb csapata volt az ellenfelünk, de egyrészt ellenük is hozni kellett a kötelezőt, másrészt aki eddig eljut, az már nem rossz csapat. Az pedig, hogy az afrikai csapat elfáradt a végére, már nem a mi dolgunk – nyilatkozta lapunknak a szakember, aki kitért a minket továbbjuttató svédekre is.

– Egy házigazda nem engedheti meg magának, hogy egyetlen mérkőzést is ellazsáljon, emellett bár a svédek is tartalékoltak valamelyest, a cserejátékosok is bizonyítani akarták, hogy rájuk is bármikor lehet számítani. Egyértelműen látszik rajtuk, hogy éremesélyesek, akár az aranyra is. Kellett némi szerencse is a továbbjutásunkhoz, de ez is része a sportnak – mondta a Tatabánya vezetőedzője, aki kitért a további esélyeinkre is.

– Bár Dánia és Egyiptom ellen sem mi leszünk a favoritok, ha felszabadultan, tét nélkül játszunk, bármelyiket meglephetjük. Számukra lesz nagyobb a tét, egy meccsen pedig bármi előfordulhat. Mindkét csapat stílusa fekszik nekünk, a dánokat többször is sikerült megtréfálnunk az elmúlt években – fejtette ki a Tombor Csaba, aki kitért a tatabányai játékosok teljesítményére is.

– Székely Marci a brazilok ellen kevés lehetőséget kapott, de egy hetest így is védett, a zöldfokiak ellen pedig remekül, hat védéssel szállt be. Pedro kezd kijönni a hullámvölgyből, Ancsin Gabi pedig továbbra is a folytatja brusztolós, gólerős játékát.