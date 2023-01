Az 500 méteres versenyekkel folytatódtak hétfőn a rövidpályás gyorskorcsolyázók küzdelmei az olaszországi Friuli Venezia Giulia tartományban zajló XVI. Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon. A magyar csapat újabb érmekkel gazdagodott: ahogyan arról már beszámoltunk, Haltrich Luca aranyat, Szigeti Dóra ezüstöt szerzett. A fiúknál Jancsó Zalán ötödikként végzett.

A délelőtti programban az előfutamok, a negyeddöntők és az elődöntők kaptak helyet, míg a döntőkre – amelyekben a négy versenyzőnkből három érdekelt volt – a déli órákban került sor. A magyar short trackesek elképesztő magabiztosságot mutattak délelőtt, egyetlen pillanatig sem volt kérdés, hogy ha bármelyikük jégre lép, esélye van megnyerni a futamát. Ez eltartott egészen az elődöntőig, ahonnan a két lány, Haltrich Luca és Szigeti Dóra futamgyőzelemmel jutott a fináléba, ám a fiúknál másként alakult. Kezdődött azzal, hogy ugyanabban a futamban álltak rajthoz (az első-második helyben még bízhattunk), és folytatódott azzal, hogy a vasárnap 1500 méteren aranyérmes Major Dominik sajnos elesett. Ő nem folytathatta a küzdelmeket, Jancsó Zalán azonban a második helyen kvalifikálta magát a döntőbe.

A mindent eldöntő ütközet a lányok küzdelmével kezdődött, ahol tehát két magyarnak is szurkolhattunk. Tudtuk előre, a lengyelek nagyon erős ellenfelek, meg is nehezítették a mieink dolgát. Mentek az előzgetések, a lélegzetüket is visszatartották a lelátón ülők, a végére azonban minden kisimult: Haltrich Luca megszerezte az arany-, Szigeti Dóra pedig az ezüstérmet.

– Nagyon örülök ennek az aranynak, már tegnap elhatároztam, hogy megszerzem – mosolygott Haltrich Luca az 1500 méteren megszerzett vasárnapi negyedik helye után. – Minden lépés, minden kanyar jól ment, a délelőtti futamok alapján számítottam rá, hogy meg tudjuk előzni a lengyeleket. Boldog vagyok!

S hogy mit tett ehhez hozzá Szigeti Dóra?

– Egyetlen pillanatra sem emlékszem, csak úgy jöttek a mozdulatok, hogy mit kell csinálni – mosolygott immár egy vasárnapi bronz és egy hétfői ezüst birtokában. – Tudtam, hogy nem szabad beengedni a lengyeleket, aztán Luca elkezdett előzni, Hanna Mazur megbotlott egy bójában és én is megelőztem. A végén utolértem Lucát, de nem kockáztattam, nekem így is jó.

A fiúknál egy elképesztően izgalmas döntő végén a hatalmasat küzdő Jancsó Zalán ötödikként ért célba.

A juniorválogatott edzője, Lakatos Tamás elégedetten értékelt – büszke volt a csapatára.

– A lányoknak nagy gratuláció, technikailag és taktikailag is száz százalékot hoztak – mondta Lakatos Tamás. – A fiúknál Dominik sajnos elesett, Zalánnak pedig technikai gondjai voltak, de az ő teljesítményükkel is elégedett vagyok.

Vegyes váltónk az elődöntőből meggyőző fölénnyel, elsőként jutott tovább a keddi döntőbe. Kedden ezen kívül az 1000 méteres számok várnak a versenyzőkre.

Haltrich Luca teljesítményét klubedzője, az egykoron ugyancsak a TDKE színeiben versenyző Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes és háromszoros olimpikon Kollár-Keszler Andrea értékelte.

– Luca már az EYOF-ot megelőzően is jól mozgott az edzéseken, így számomra nem volt váratlan az eddigi teljesítménye Olaszországban. Az indulás előtt ő érmet várt magától, én döntőbe jutást vártam tőle mindhárom távon, így ugyan az 1000 méter még hátra van, de a saját maga és az általam támasztott elvárásokat is túlteljesítette. Az 1500 méteres versenyével nem voltam teljesen elégedett, sokat ment kívül, emellett a táv közepén takarékosabban is korcsolyázhatott volna. A negyedik helyért természetesen jár a dicséret, de közelebb is kerülhetett volna a dobogóhoz. Az 500 méteren aratott győzelme számomra nem volt meglepetés, hiszen ahogyan említettem már, az edzéseken jól teljesített, emellett bár nem versenyzett hibátlanul vasárnap, a negyedik hely ellenére nem az 1500 méter a fő száma. A döntőben a legnagyobb rizikó az volt, hogy a két magyar lány közül melyik nyer. Az sem volt hátrány számukra, hogy az 1-es és 2-es pályán versenyezhettek – tudtuk meg az Európa-bajnoktól, aki kitért a keddi számokra is.

– Lucának 1000 méteren illene döntőbe kerülnie, a váltóval pedig ha nem hibáznak, akár nyerhetnek is. Utóbbiban a lengyelek lehetnek a legnagyobb riválisaik.

Ahogyan arról már beszámoltuk, a vasárnapi 1500 méteres versenyeken a fiúknál Major Dominik első, Szigeti Dóra pedig harmadik lett.