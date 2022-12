Nincs pihenő az élvonalbeli férfibajnokság csapatai számára, akik a két ünnep között is játszanak (idén már utoljára). Az oroszlányi csapat az alapszakasz második körének nyitányán Körmendre látogat (érdekesség, hogy a két csapat az előző szezonban is megmérkőzött egymással ezekben a napokban, akkor is Körmenden csaptak össze a felek). Az előző forduló egyértelműen az Oroszlánynak sikerült jobban, hiszen a Szeged elleni 87-69-es hazai győzelmének köszönhetően lezárta négy mérkőzésből álló vereségszériáját, a Körmend viszont 88-84-re kikapott Pakson, amivel most a Vas megyeiek tartanak zsinórban négy zakónál.

A két mérkőzés eredményének köszönhetően ráadásul a Lions megelőzte ma esti riválisát a tabellán és feljött a nyolcadik helyre, ami Magyar Kupa-indulást ér számára. A Körmend ezzel ugyanakkor lemaradt a Magyar Kupa nyolcas döntőjéről. Ráadásul az MVM-OSE az alapszakasz első fordulójába megtette azt, amit az élvonalba történő visszajutása óta még egyszer sem: hazai pályán győzte le a Körmendet (104-98), és éppen ez a győzelem volt az, amellyel Simon Petrov együttese maga mögé utasította a vele azonos mérleggel (6-7) álló Körmendet a nyolcadik helyért vívott harcban. Lesz tehát miért visszavágniuk a körmendieknek, de azt a mérkőzést az egyik szezonbeli célját (az említett Magyar Kupa-indulást) már teljesítő Lions várhatja nyugodtabban.

– Bár a Körmend négy vereséget szenvedett el zsinórban, a Sopron, a Falco és a Paks ellen is szoros végjátékban maradt csak alul. Örülünk annak, hogy indulhatunk a kupában, de már teljesen a bajnokságra fókuszálunk. A kulcs az lesz, hogy megállítsuk Cakarunt, Moore-t és Chamberst, védekezésben növelnünk kell a fordulatszámot és nem engedhetünk második esélyeket a Körmendnek, mert így is erősek hazai pályán. A szezon második felében az a célunk, hogy egyre jobban játsszunk. Körmenden lesz először esélyünk megmutatni, hogy nem csak hazai pályán vagyunk jó csapat. A teljes keret a rendelkezésemre áll – nyilatkozta a mérkőzéssel kapcsolatban Simon Petrov, az MVM-OSE Lions vezetőedzője.