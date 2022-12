Az esztergomi klub tehetségei egy szuper versennyel zárták az idei esztendőt. A közelmúltban rendezte meg a Ferencvárosi Torna Club Triatlon szakosztálya az Albert Flórián Aquatlon Emlékverseny második fordulóját. Az esztergomiakon kívül több környékbeli egyesület is szerencsét próbált: az FTC beszámolója szerint a napot az ifi, junior és felnőtt kategória nyitotta úszással, majd a korosztályos futamok következtek.

Záporoztak az érmek a versenyen

Forrás: Facebook/Esztergomi Triatlon Klub

A serdülők, a gyermekek és az újoncok is összemérték erejüket, de volt „kezdők versenye” is, ahol az óvodásoktól kezdve a senior korosztályig voltak indulók. Az emlékversenyt színesítette a 3-4 fős családi váltók megmérettetése is. A rossz idő miatt a kültéri futás helyett a gyermekek teremben ingafutással teljesítették a második versenyszámot, a felnőttek pedig választhattak, hogy a szabadban, vagy bent teljesítik a távot.

Az edző is elégedett

Forrás: Facebook/Esztergomi Triatlon Klub

A fővárosi klub tájékoztatójából kiderül, hogy a helyezésekről a második fordulóban is az úszás és a futás összesített eredményei döntöttek. Az alapítvány jóvoltából minden résztvevő oklevél díjazásban és stílszerűen egy sport szeletben részesült. Az esztergomi triatlonosok nem csak jól érezték magukat, de szép eredményekkel térhettek haza.

Eredmények:

2015 lány: Csizi Marianne 3.

2014 lány: Major Orsolya 3., Tóth Anna Molli 4.

2014 fiú: Szabó Ármin 2.

2013 lány: Blonszki Nina 1., Vodicska Dóri 2.

2012 lány: Szalkay Zsuzsanna 1., Berczeli Eszter 3., Nádudvari Réka 4., Sallai Enikő 7., Pörsök Anna 8., Varsányi Tamara 12.

2011 lány: Zámbó Liza 3.

2011 fiú: Czibula Bertalan 4., Hegedűs Ábel 6., Gergely Soma 7., Berka Botond 8.

2010 lány: Kiss-Lindscheidt Aida 3.

2009 lány: Nádudvari Sára 1., Hajdú Angelika 3.

2009 fiú: Zámbó Benedek 1., Gergely Mátyás 4., Czibula Mátyás 5., Pörsök Mihály 6.

2008 lány: Miszlai Míra 2.

2007 fiú: Szabó Mihály 1.

Az Esztergomi Triatlon Klub 8x50 méteres gyorsváltóban szereplő csapata aranyérmes lett. (Berczeli Eszter, Szabó Ármin, Szalkay Zsuzsanna, Blonszki Nina, Szabó Mihály, Czibula Mátyás, Gergely Mátyás, Zámbó Benedek)