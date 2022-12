Férfi OB I. B., 11. forduló Debrecen – Tatabányai Vízmű SE 16-7 (6-0, 3-4, 2-0, 5-3) Nyíregyházi uszoda, 100 néző, vezette: Jancsecz Gy., ifj. Kun L. Tatabánya: Szabó II. – Gombos, Fekete B. 1, Albert 1, Galler, Dubinák, Kovács P. 1. Csere: Huszti (kapus), Niklász, Kocsis J. 1, Várnagy M. 2, Németh A. 1, Végh L., Komáromi. Edző: Gebauer Lajos. Gól emberelőnyből: 8/5, illetve 10/2. Gól ötméteresből: -

A sorsolás úgy hozta, hogy a női csapat mellett a férfi együttes is az egyik bajnokesélyessel mérte össze tudását. A bajok már az elején elkezdődtek, mert

a vendégek túlságosan is tisztelték a házigazdákat. A vízművesek dolgát az is nehezítette, hogy ismét értékelhetetlen volt náluk a kapusteljesítmény, és ez nagyban befolyásolta a játék menetét. Ezen túl buta, gyermeteg hibákat követtek el a vendégek, miközben riadtan is pólóztak. Így az első nyolc percben minden eldőlt.

Gebauer Lajos: – Csak egy dolgot kértem a srácoktól, nehogy öt-nullával kezdjük a meccset. Ezt betartották, mert hat-nullás hátránnyal indultunk. Sokat kell még fejlődnünk, hogy felérjünk a középmezőny szintjére…