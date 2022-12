– Hogyan értékelné a mögöttünk tudott naptári évet?

– Kihívásokkal teli évünk volt. Jól indult a szezon, hiszen a megyei amatőr válogatott minden idők legjobb eredményét érte el azzal, hogy bejutott az ország legjobb négy megyéje közé. A bajnoki és kupaszezon rendben lezajlott, viszont éppen hogy túl vagyunk egy Covid járványon, most itt az energiaválság, ami új kihívás elé állítja a klubokat és önkormányzatokat. Úgy látszik 2020 után ilyen évek következnek, mindig új kihívások előtt állunk, de azért vagyunk, hogy közösen ezeket megoldjuk. Kapcsolatban vagyunk a sportszervezetekkel és önkormányzatokkal, ahol baj van, arról általában tudunk és próbálunk kompromisszumos megoldást találni. Összességében ha csak a sportszakmai szempontokat nézem, nem volt rossz évünk. Hogy ne csak a megyei amatőr bajnokságokról beszéljek, hanem a magyar futballról, válogatottunk kiválóan szerepelt a Nemzetek Ligárja A csoportjában, a Fradi pedig nagy bravúrral a legjobb 16 közé jutott az Európa Ligában.

– Idén februárban megyeválogatottunk történelmi helyezést ért el az országos tornán, és több játékos bemutatkozhatott az NB III.-ban is. Hosszú távon hogyan látja a másod-, és harmadosztályú csapataink esélyeit?

– Igen, eddig nem látott bravúrt hajtott végre válogatottunk az országos négy közé kerüléssel. Egyel több NB III-as csapatunk lett, hiszen a Zsámbéki SK is csatlakozott a Tatabányai SC és a Komáromi VSE mellé az NB III-ba. A megye zászlóshajósa továbbra is a másodosztályú Dorogi FC. Sportvezetőként bizakodó vagyok, szívből szurkolok az egyetlen NB II-es klubunknak, hogy vívja ki a bennmaradást. Az újonc Zsámbéknak még nehezebb a dolga. A Tatabányai SC vezeti a bajnokságot, titkon reménykedem benne, hogy 2023 nyarától már két másodosztályú csapat lesz a megyének. Szót kell ejteni a nagyon stabil Komáromi VSE-ről is, akik nagyon masszívnak tűnnek és senki nem mehet ellenük biztosra a bajnokságban.

– Milyen fejlesztésekkel bővült a megyei infrastruktúra?

– Szerencsére a nehéz idők ellenére sikerült részben a korábbi elnyert pályázatokon fejleszteni. Bajon valamint az esztergomi ferences pályán épült meg egy 20x40 méteres műfüves pálya, Rédén élőfüves pályafelújítás folyik és több öltöző felújítási terv is megvalósítási fázisába került.