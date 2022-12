A Tatabánya kétszer annyi pontot – 18-at - gyűjtött, mint a NEKA, és a vendégek hét hellyel előzik meg a házigazdákat a tabellán. Ennek ellenére, a Kék Tigrisek mestere, Tombor Csaba kiemelte, hogy egy gyors, kellemetlen ellenfélhez látogatnak, amely nagyon taktikusan kézilabdázik.

- Éppen ezért tartom fontosnak, hogy már a meccs elejétől mi domináljunk – hangsúlyozta. – Óriási hiba lenne alábecsülni a házigazdákat. Nagyon nem szeretném, ha a fejünkre nőnének. Sokan talán fanyalogtak, hogy egy góllal vertük meg a Balatonfüredet, de számunkra most a győzelem volt a legfontosabb. Nem szégyenként kell megélni ezt az eredményt, hanem igaz fegyvertényként, hogy egy Európa Ligás csapatot győztünk le…

A tatabányai szakvezető szólt arról is, visszakanyarodva az elmúlt fordulóra, hogy az jó előjel viszont, ha visszafogottabb teljesítménnyel is hozza a mérkőzéseket a csapat.

- Úgy gondolom, most már kicsit frissebbek leszünk – fogalmazott Tombor Csaba. – A fejekben is helyre tettük a dolgokat, azaz felkészülten várjuk a találkozót. Ahogy legutóbbi is mondtam, tesszük a dolgunkat, de még mindig lehetne egy kissé bővebb a keretünk, hogy még magabiztosabbak lehessünk.

Jelenleg csak Ugalde játéka kérdéses a Bányásznál, mivel a vezetőedző nem akarja kockáztatni a spanyol szélső, úgymond rásérülését. Ugaldére ugyanis a továbbiakban is nagy szüksége van és lesz a Kék Tigriseknek mind támadásban, mind védekezésben… Tombor Csaba még azt is hozzátette, hogy nagyon számít arra, hogy sok lelkes szurkoló kíséri el a kedvenceket a Balaton-parti partira…