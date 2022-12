Röplabda NB I. Liga, 8. forduló

Dunaújváros – Dág KSE 0:3 (-17, -24, -17)

Dunaújváros, 100 néző, vezette: Tillmann Gy., Filibér T.

DÁG: Szabó B., Kun, Sow, Oláh B., Benkő, Flachner D. Csere: Farkas R. (liberó). Edző: Zirigh Balázs.

A mérkőzés alakulása, 1. játszma: 5-5, 8-12, 13-19, 15-21, 17-24. 2. játszma: 4-6, 13-11, 16-16, 21-20, 24-25. 3. játszma: 4-7, 7-14, 10-19, 13-23, 17-24.

Hideg csarnokban, de forró hangulatban zajlott a mérkőzés. Az első és a harmadik szettben egyértelműen a vendégek domináltak. A meccs folyamán a hazaiak csaknem húsz ütőhibát követtek el, dágiak ötjével szemben. Ez pedig döntően befolyásolta a végeredmény ilyetén alakulását. A megyebeli gárda játékosai stabilan nyitottak és jól is fogadták az újvárosiak nyitásait. Ebből adódóan a hazaiak koncentrációja – ahogy telt-múlt az idő – egyre inkább lanyhult. Ennek köszönhetően a dágiak nagyon értékes három-nullás, magabiztos győzelmet arattak.

4. forduló

Dág KSE – Szeged

Dág, vasárnap: 16 óra.

Ez a forduló csúcsrangadója, hiszen a Dág a második a tabellán, míg a szegediek a listavezetők. A szezon elején, a megyebeli együttes kettő-nullás hátrányból fordítva három-kettőre nyerni tudott a Tisza partján. Zirigh Balázs vezetőedző tanítványai most valami hasonló „hőstettre” készülnek. Miközben a vendégeket a visszavágás vágya fűti. A Szeged gárdájában nem történt változás, viszont a Zirigh-legénység tovább erősödött Krupánszki és Nagy Péter leigazolásával. A dágiak nagyon bíznak lelkes közönségük hatható támogatására is, akik mindig fantasztikus hangulatot tudnak teremteni. Zirigh Balázs azt is elmondta, amennyiben 3:0-ra vagy 3:1--re legyőznék a szegedieket, a dágiak az alapszakasznak akár az élén is végezhetnek. A rangadót Soltész R. és Ujházi Mónika vezetik.