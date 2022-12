A klub több korosztályba is benevezett, az elmúlt szezonban például az NB I-es felnőtt alakulat harmadik helyen zárt, míg az NB II-es U21-es bajnokság „A” csoportjában ötödik helyen végzett a Dág. Az idei évadban is több csapattal is szerepel, joggal bízhatnak az újabb sikerekben.

Az asztalitenisz-szakosztály is igen aktív: azon túl, hogy az NB III-ban az előző kiírásban a kilencedik helyet szerezték meg, és a megyei pontvadászatban is remekeltek, táborokat, kupákat is szerveztek. Nagy reményekkel vágtak neki az új szezonnak és minden bizonnyal a népszerű falubajnokságot is megrendezi a szakosztály.

Évtizedekkel ezelőtt volt utoljára Dágnak nagypályás labdarúgócsapata, de a futball továbbra is népszerű, így nem véletlen, hogy a község második alkalommal csatlakozott az MLSZ megyei igazgatóságának Kistelepülések tornája elnevezésű bajnokságához.