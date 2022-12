Aki jó mérkőzést szeretne látni, annak érdemes lesz holnap este kilátogatnia az új tatabányai sportcsarnokba, hiszen a két csapat „előéletéből”, eddigi mérkőzéseinek lefolyásából adódóan fordulatos, izgalmas összecsapásra van kilátás. A hazaiak lelkes szurkolóik támogatásával mindenképpen győzelemre törnek, ezt erősítette meg Tombor Csaba, a Kék Tigrisek vezetőedzője is.

– Ez a mérkőzés már akkor rangadónak számított, amikor én még Balatonfüreden kézilabdáztam. Szerintem ebben azóta sem történt változás, ám rangadó ide vagy oda, mi hazai pályán egyértelműen győzni szeretnénk.

A szakvezető szólt arról is, hogy a fürediek nemzetközi kupaszereplése kétélű dolog. Bizonyára az Európa Liga-meccsek pluszenergiákat emésztenek fel náluk, ezért bizonyára fáradtabbak lesznek, viszont olyan meccsekből jönnek a pénteki rangadóra, amelyről magukkal hozzák a magyar bajnokságban megszokottnál erősebb tempót.

– A kupaszereplésnek, a két fronton történő helytállásnak előnyei és hátrányai is vannak, de ez most aligha számít. Egy ilyen találkozón a riválisunk is odateszi magát, különösen, hogy a Balaton-partiaknak talán ez az utolsó esélyük, hogy vissza­zárkózzanak az élmezőnyhöz. Éppen ezért egy végletekig kiélezett mérkőzésre számítok, és arra is készülünk. Valamint nem utolsósorban arra, hogy itthon tartsuk a két bajnoki pontot – fogalmazott Tombor Csaba.

A házigazdáknál – ez is régen fordult elő – mindenki bevethető állapotban van, mindenki játékra kész. Székely Márton, a tatabányaiak válogatott kapusa szintén nagy csatára és hazai sikerre számít.

– Az elmúlt években szinte mindig szoros, paprikás hangulatú meccseket vívtunk egymás ellen – emelte ki a hálóőr. – De nekünk nem lehet más a célunk, mint a két pont megszerzése. A kupaszereplés miatt lehet, hogy kissé fáradtabb lesz a Balatonfüred, ami egy kicsit a mi malmunkra hajthatja a vizet, ám ne feledjük, a nemzetközi mérkőzéseknek más a tempójuk, ami előbb-utóbb az előnyükre is válhat – értékelt vezetőedzőjéhez, Tombor Csabához hasonlóan a válogatott hálóőr.

Ami a két csapat tabellán elfoglalt helyezését illeti, a Tatabánya 16 ponttal a harmadik, a Balatonfüred 12-vel a hatodik helyen áll, ráadásul a fürediek egy mérkőzéssel többet játszottak. A rangadón Sándor György és Szabó Balázs játékvezetők fújják majd a sípot.