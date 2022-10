A közelmúltban Egerben rendezték meg a junior B-korosztályú országos bajnokságot, amelyen az Ippon Judo Tatabánya SE versenyzője, Miklósvölgyi Dániel a harmadik helyet szerezte meg a 90 kg-os kategóriában. A Heves megyei siker után a tatabányai klub, illetve annak egyik élversenyzője, Keller Rebeka már nemzetközi megmérettetésre készül, hiszen a magyar válogatott tagjaként részt vehet a hétvégi szarajevói U23-as Európa-bajnokságon.

– Rebeka még jövőre is junior korosztályú lesz, így 4-5 évvel idősebb riválisok ellen léphet tatamira a kontinensbajnokságon. Véget ért a felkészülés, elvégeztük az eltervezett munkát, az igen erős, és Rebekánál rutinosabb versenyzőket felvonultató mezőnyben egy pontszerző hellyel már elégedett lennék – tudtuk meg Csernoviczki Csabától, az Ippon Judo Tatabánya SE vezetőedzőjétől, aki azt is elmondta, hogy az idén junior világbajnoki ötödik helyezést elérő és korosztályos Európa Kupa-ezüstöt is nyerő versenyzőjével szerdán utaznak a bosnyák fővárosba.