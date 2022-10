A Mocsa az Ászárt fogadja, a Lábatlan pedig a Zsámbék második csapatát. Az Ászár eddig hat, a Zsámbék II. pedig öt pontot gyűjtött eddig, így mindkét találkozón a hazaiak tűnnek esélyesebbnek, ezért behúzhatják sorozatban a nyolcadik meccsüket is. A harmadik helyen álló újonc Bakonysárkány az egy győzelemmel rendelkező Csolnokot fogadja. Itt is esélyesebbnek tűnnek a hazaiak, a Csolnok gyengén kezdte a szezont, az újonc viszont szárnyal.

A Nagyigmánd hazai környezetben hatpontos derbire készül, hiszen a Piliscsév lesz az ellenfél. A vendégek három ponttal gyűjtöttek eddig többet, így Járókáék egy győzelemmel be is érnék a piliscsévieket. A Gyermely-Baj is háromesélyes mérkőzés lehet, hiszen eddig hasonló teljesítménnyel rukkoltak elő. Az újonc Baj négy, a Gyermely három győzelemmel áll eddig, mindketten a felsőházban vannak eddig.

Nagyon kell a három pont az Ácsnak és a Császár-Ete alakulatának is, most egymás ellen vívhatnak. A hazaiak egy győzelmet arattak az elmúlt hét fordulóban, a vendégeknek még nem sikerült nyerniük. A sereghajtó Tokod a még győzelem nélkül álló Dunaszentmiklóst fogadja, itt hasonló a helyzet, mint az előzőnél.

Eurotrade Solar Megyei II. osztály, 8. forduló

Október 2., vasárnap, 15 óra: Bakonysárkányi SE–Csolnoki SZSE, Tokod SE–Dunaszentmiklósi SE, Nagyigmándi KSK–Piliscsévi SE, Lábatlani ESE–Zsámbéki SK II., Gyermely–Baj KSE, Ácsi Kinizsi SC–Császár-Ete, Mocsa KSE–Ászár KSE.