A lányok 33 kg-os súlycsoportjában Szénási Lilla három ippongyőzelemmel a döntőbe jutott, ott azonban vereséget szenvedett, így végül ezüstérmet nyert. Sárai Krisztián a 42 kg-osok között a hetedik helyen végzett.

Másnap ismét Pakson léptek tatamira a tatai dzsúdósok, mégpedig a nemzetközi Atom Kupán, amelyre hét ország 383 sportolója nevezett. Ezúttal a serdülők és az ifik mérették meg magukat, a tataiak öt versenyzőt neveztek a viadalra.

A serdülőknél Pápai Stella egy súlycsoporttal a valós súlya felett, a 40 kilósoknál szerepelt, ahol három sima győzelem után aranyérmet szerzett. Tamtam Gréta is új súlycsoportban szerepelt, igaz ezúttal nem felfelé, hanem lefelé váltott. Gréta három biztos győzelem után szintén aranyérmes lett az 52 kg-osoknál. A fiúk 55 kg-os kategóriájában Dégen Botond a hetedik helyen zárt.

Az ifiknél Tölgyesi Réka és Hufnágel Balázs mellett a két serdülő aranyérmes is tatamira lépett. Pápai Stella a 40 kilósoknál ezúttal sem talált legyőzőre, és egy korcsoporttal feljebb is a dobogó legfelső fokára állhatott. Az 52 kilósoknál Tamtam Gréta és Tölgyesi Réka is eljutott a bronzmérkőzésig, de itt mindketten kikaptak rutinosabb ellenfelüktől, így egyaránt az ötödik helyen végeztek.

Hufnágel Balázs hosszú sérülés után lépett ismét szőnyegre, mégpedig a 73 kg-osok mezőnyében, teljesítménye ezúttal a hetedik helyre volt elég. A tatai dzsúdósok kiemelkedő teljesítménye az éremtáblázaton is megmutatkozott, hiszen a Tatai AC a legjobb magyar csapatként a második helyen végzett. Edzők: Staudt Béla és Szeles Viktor.