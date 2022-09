Ismét az NB I. (a másodosztály) Nyugati csoportjába kapott besorolást az előző szezonban a negyedik helyen végző Bábolna, a hetedik Oroszlány, valamint a kilencedik Nyergesújfalu, míg ezúttal is az NB II. (a harmadosztály) Nyugati csoportjában szerepel az előző szezont az ötödik helyen záró Tatabányai SC és a hatodikként befutó kisbér-hántai Jobb Dáma. A másodosztályban nem változott a Nyugati csoport létszáma (maradt a 12 csapat), a harmadik vonalban azonban 12-ről 11-re csökkent az indulók száma nyugaton.

Ami a tatabányai férficsapatot illeti, szélsőséges szezont tud maga mögött a társaság. Az előző szezonban négy győzelemmel és hét vereséggel a 10. helyen álltak az őszi idényt követően, a folytatás azonban kiválóan sikerült: csak a tavaszi eredményeket tekintve (nyolc győzelem és három vereség) a harmadik legjobb félszezon volt a Tatabányáé, amivel öt helyet sikerült előrelépni a tabellán. Ami az egyéni versenyeket illeti, Papp László kiemelkedő eredményt ért el a szeniorok mezőnyében, miután a hetedik helyezést szerezte meg az országos döntőben.

– Elsődleges célunk az, hogy a tavaszi jó formát átmentsük az őszre, ennek érdekében már július elején megkezdtük a felkészülést. Célunk a dobogó elérése, aminek első két helye kecsegtet majd NB I-es szerepléssel: a bajnok egyenes ágon feljut, a második helyezett osztályozót játszhat a magasabb osztályú tagságért. Ez azonban nem lesz könnyű, a mezőny véleményem szerint nagyon kiegyensúlyozott, bárki győzhet bárhol, a napi forma lesz az igazán döntő – árulta el Tihanyi Péter, a TSC szakosztályvezetője, aki kitért a csapat további, az előző szezonban elért eredményeire is.

– Az első ízben kiírt négycsapatos KEM-kupán a harmadik helyet szereztük meg a három NB I-es megyei klub társaságában, emellett már-már szokásos módon megnyertük a Varga Rudolf Emlékversenyt Mosonszentmiklóson, ahol Papp László a szeniorok mezőnyében sorozatban harmadik alkalommal lett győztes, ezúttal 100 gurításból álló kiváló, 508 fás eredménnyel. A Pápán és Kaposváron rendezett kupák mellett játszottunk edzőmeccseket a TSC-s lányokkal, valamint Győrben az előző szezonban mindent megnyerő ipartechnikás lányokkal is. A kaposvári Investment Kupán hajszállal maradtunk le a dobogóról a főleg szuperligás csapatok alkotta mezőnyben – tudtuk meg a szakembertől, aki beszélt a játékoskeretekről.

– Csapatunk összetétele évek óta állandónak mondható, a nyáron viszont igazoltunk: az NB II-től visszalépő mosonmagyaróvári Golden TC csapatától Nagy Attila érkezett hozzánk. Vele kiegészülve az alábbi a csapatunk névsora: Illek Csaba, Kámán Tibor, Kirschner Zoltán, Mohácsi Mátyás, Nagy Attila, Németh József, Papp László, Siebel Péter, Szalai Zsolt, Szluka Róbert, Tihanyi Péter, Valusek Balázs, Vámos Lajos és Varga Dénes. Az ifjúsági csapat játékosai Barsi Kristóf, Bauer Kristóf, Jónás Géza, Mohácsi Milán és Schvarcz Dániel – tudtuk meg Tihanyi Pétertől, aki a szakosztályvezetői feladatok mellett továbbra is csapatvezetőként is tevékenykedik majd, de szükség esetén játszik is.

A másodosztályú bajnokság Nyugati csoportjának első fordulójában az Oroszlány magabiztos győzelmet aratott a Nagykanizsa ellen, a Bábolna szoros mérkőzésen kapott ki a Halogytól, míg a Nyergesújfalu egy még szorosabb összecsapáson (a hat párból négy döntetlenre végzett egymással, az összfa-különbség mindössze öt volt a nyergesiek javára) győzött Zalaegerszegen a Csákánydoroszló ellen. Az első forduló legjobb eredményét egyébként a Bábolna játékosa, Tóth Zoltán érte el a csoportban, aki 660 fáig jutott.

Az első fordulót követően az Oroszlány a második, a Nyergesújfalu az ötödik, a Bábolna a kilencedik helyen áll a 12 csapatos mezőnyben. Az ifjúságiak között az Oroszlány (4-0) és a Bábolna (3-1) is nyert, a Nyergesújfalu viszont kikapott (0-4). Az Oroszlány – ahogy a felnőtteknél is – a második helyen áll, a Bábolna a negyedik, a Nyergesújfalu pedig a 12., utolsó.

Az NB II. Nyugati csoportjában mindkét megyei csapatunk győzött: a Tatabánya simán verte a Kaposvár második csapatát, és ezzel rögtön az élre állt, míg a kisbér-hántai Jobb Dáma a Sopron legyőzésével jelenleg az ötödik pozíciót foglalja el a 11 csapatos mezőnyben.

Teke, NB I., férfi, Nyugati csoport, 1. forduló

Oroszlányi SZE–NK Teke SE 7-1 (3365-3180), Bábolna SE–Halogy SE 3-5 (3347-3369), Csákánydoroszlói TE–Nyerges­újfalu VSE 3-5 (3287-3292)

NB II., Nyugati csoport, 1. forduló

Jobb Dáma SE–Scarbantia SE Sopron 5-3 (3098-3045), Tatabányai SC–Kaposvári TK II. 7-1 (3186-3136)