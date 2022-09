A legutóbbi szolnoki találkozóra harmincnál is több egyesület bő félezer ifjú sportolója érkezett szombaton. Megyénkből az Esztergomi Kajak-Kenu Sportegyesület egy, illetve a Zoltek Kajak-kenu Nyergesújfalu Sportegyesület tizennyolc versenyzője állt rajthoz különböző korcsoportokban, néhányan több távon is. A döntőkkel együtt, hetvenhárom futam után alakultak ki a sorrendek. Az esztergomi csapat tagja, Erdész Lola Viktória a K1 kategória 200 méterén ezüstérmes lett, 2000 méteren az első tízben végzett.

A Nyergesújfaluról érkezettek közül szintén a tíz legjobb közé tudott kerülni ebben a kategóriában 2000 méteren, illetve 200 méteren is Szűcs Petra Szonja és Hinom Laura. A K2 2000 méterén negyedik lett a Szűcs Réka Zita és Buzás Cecília alkotta páros, a hetedik helyen lapátolt a célba Rózsahegyi Rozi és Fischer Janka kettőse.

A nyergesi mini kajakosok mezőnyében a párosok között ötödik lett Merényi Tamás és Eckl Kristóf hajója, éppen tízben ért célba Somodi Laura Schubert Zitával a döntőben, négy hellyel a szintén nyergesi Varga Lara-Deák Anna Csenge páros mögött. Egyesben a nagyon színvonalas verseny 2000 méterén korosztályában be tudott lapátolni az első tízbe, Varga Lara, Aradi Eszter, Pehely Lili és a srácok közül Merényi Tamás.

Ahogy a szoljon.hu írja, a torna mára kis helyi versenyből jelentős, országosan is kiemelt tornává nőtte ki magát. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a versenyen azok a korosztályok mutathatják meg magukat, akik számára még nincs válogató, így leginkább a 15 éven aluliak számára vált a fontossá a verseny. Ettől függetlenül az idősebbek is indulhatnak, hiszen U10-től U18-ig lehet nevezni. Így volt ez idén is. A fiatalok reggeltől késő délutánig lapátoltak, összesen 73 futam ment le a nap során.