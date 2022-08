A Dorog a vasárnapi, 3. fordulóban 2–0-s vezetés után kapott ki 5–2-re a listavezető MTK vendégeként és nulla pontjával a 20., utolsó helyen áll a bajnokságban. A mai ellenfél viszont egyre jobb formában van, a hétvégén a Szeged elleni 2–0-val megszerezte első győzelmét és négy pontjával a 11. helyre kapaszkodott fel.

– Még el kell kezdenünk a pontok gyűjtését, így most, különösen hazai pályán, nem is lehet más a célunk, mint a három pont begyűjtése, amit mindenki átérez a csapatnál – nyilatkozta Fenyvesi László, a Dorog vezetőedzője, aki nem számíthat az MTK ellen kiállított, így eltiltott Barna Gergőre, de a sérüléssel bajlódó Kovács Olivér és Pohner Zsolt játéka is kérdéses.

A harmadosztályban is hétközi fordulót rendeznek. A jelenleg egy ponttal 18. pozícióban álló újonc Zsámbék igen nehéz helyzetben van, hiszen első idei hazai mérkőzésén a bajnoki cím egyik legfőbb várományosát, a III. Kerületet fogadja. Az óbudai gárda most esett ki a másodosztályból, a kerete szinte nem változott, a kispadra pedig Aczél Zoltán ült le. A Kerület eddig mindössze négy pontot gyűjtött, így győzni megy Zsámbékra. A Tatabánya a vasárnapi kiütéses siker után ezúttal Mórra utazik, hogy egy újabb fontos három pontot gyűjtsön be. Az újonc móriak vasárnap épp a Komáromtól kaptak ki, eddig egy pontot gyűjtött a csapat. A Komárom is Fejér megyébe utazik, méghozzá a régi ismerős Bicske otthonába látogat László Péter alakulata. A Bicske eddig négy pontot szerzett – pont úgy, mint a KVSE, így rangadó lesz ez az összecsapás.

Labdarúgás, NB II., 4. forduló

Dorogi FC–Szentlőrinc

Dorog, Buzánszky Jenő-stadion, szerda, 17.30.