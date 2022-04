A Tatabányai Sport Club birkózó szakosztálya rendezhette meg a női Diák I-II. korosztály Országos Bajnokságát, melynek a Földi Imre Sportcsarnok adott otthont április 23-án, szombaton. A megmérettetésen több, mint 130 lány lépett szőnyegre, miután hat helyi versenyzőnek: Deák Zoltán, Balázs Bálint, Fekete Benjámin, Fekete Laura, Banai Zoé és Banai Erik átadták a Sámuel Tamás Ösztöndíjat. A verseny elején a díj névadójára is megemlékeztek. Katona Géza, nyitóbeszédében többek között köszöntötte a résztvevőket, Sámuel Tamás özvegyét, valamint az elhunyt szeretteit. Kiemelte, hogy bár nem szeretne semmit elkiabálni, reményei szerint több érmet is szereznek majd a tatabányai birkózók.



A most díjazott növendékeink edzőikkel, – Turák Pali, Ungi Lajos és én – a tavalyi évben elért eredményeivel kiemelkedő pontszerzői, bajnokai lettek szakosztályunknak. Erre az ösztöndíjra maximálisan rászolgáltak. A sportdiplomáciában is elismertek vagyunk, hiszen évente több rangos országos bajnokságot, diákolimpiát rendezünk

– mondta a vezetőedző.



Sámuel Botond az Agora Nonprofit Kft. ügyvezetője és a Tatabányai Sport Club elnöke nyitó beszédében úgy fogalmazott:

Pontosan egy évvel ezelőtt a pandémia alatt tragikus hirtelenséggel veszítettük el egykori remek sportolónkat, barátunkat, Sámuel Tamást. Szerettei, sporttársai szinte azonnal létrehozták a nevéhez fűződő alapítványt, melynek keretein belül a Tatabányai SC legjobb birkózóit díjazzuk egy ösztöndíjjal.

Hozzátette: A díjat a szakosztály legígéretesebb fiataljai kapták meg. Emellett a Tatabányai Sport Club elnöke megemlékezésében felelevenített egy csaknem harminc évvel ezelőtti, két napos birkózóversenyt is. Mint mondta, a megmérettetésen a Tatabányai Bányász növendékei is részt vettek, ahol Sámuel Tamás összesen tizenegy győztes mérkőzést megvívva állhatott a dobogó legmagasabb fokára. Kitartása egész életében végigkísérte. Ungi Lajos edző a mérkőzések előtt elmondta, hogy a lányoknál csak szabadfogású birkózás van, így a versenyen csak ebben a kategóriában indulhatnak.

Azt gondolom, hogy ma minden indulónk éremesélyes. Nagyon nagy szerencse, hogy kitartó, tehetséges és jól felkészült növendékeink vannak.

– emelte ki az edző.

Végül a TSC birkózói a várt hat helyett, csak öt versenyzővel vettek részt a viadalon. Ungi Lajostól a bajnokság végén megtudtuk, hogy Banai Zoé és Varga Bodza kiválóan küzdöttek, ám a döntőben legyőzőre találtak, így mindketten a dobogó második fokára állhattak fel. Madaras Noémi és Berki Tímea életük első országos versenyén vettek részt, akik közül Tímea bronzérmet szerzett. Szappanos Hanna szintén az újoncok közé tartozik, neki ez volt az első versenye, ám annak ellenére hogy kiválóan helyt állt és bátran küzdött a szőnyegen, most nem sikerült érmet szereznie. Az edző legnagyobb szívfájdalmára Bodor Bettina technikai okok miatt nem tudott elindulni a versenyen, ami azért is sajnálatos, mert éremesélyesként várta a megmérettetést.