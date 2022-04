Vízilabda OB I. B., férfi, 22. forduló

Neptun VSC – Tatabányai Vízmű SE 12-11 (4-1, 1-4, 4-3, 3-3)

Budapest, Hajós Alfréd Uszoda, 100 néző, vezette: Bereczki M., Csizmadia Zs.

TATABÁNYA: Szabó II. – Gombos, Szenczi 4, Szőke 1, Várnagy 2, Galler 1, Csányi. Csere: Borbély (kapus), Tátrai 1, Németh G., Végh L., Dubinák 1, Hlogyik 1. Edző: Gebauer Lajos.

Gól emberelőnyből: 6/3, illetve 8/2.

Gól ötméteresből: 0, illetve 3/3.

Kiállítás cserével: Németh G.

Kipontozódott: Jex (Neptun SC).

Óriási volt a találkozó tétje. A vendégek, sikerük esetén, szinte már most biztosan megőrizték volna OB I. B-s tagságukat. De még egy döntetlen is a Tatabányai VSE malmára hajtotta volna a vizet… Ennek dacára a tatabányaiak alaposan belealudtak ennek a fontos meccsnek az elejébe. Ekkor még a vendégek kapusai is inkább portásként, mint hálóőrként működtek. Aztán a folytatásban feljavult a vízművesek kapusa, és a játékosok is koncentráltabban pólóztak. Ennek is köszönhetően, először egyenlítettek a Gebauer-tanítványok, majd a vezetést is átvették. Ezt követően azonban ismét „eltűnt” a tatabányaiak 1-ese, így odalett a mérkőzés…

Gebauer Lajos: – Az egymás elleni eredmény alapján még mi vagyunk kedvezőbb helyzetben a bennmaradás szempontjából, de nagyon jó lenne, ha nem ez döntene, hanem fognánk még néhány pontot. Ehhez persze nem elegendő olyan kapusteljesítmény, amelyet most produkáltak a hálóőreink.