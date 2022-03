A megyei másod­osztályú bajnokság hétvégi fordulójában megszenvedtek, de nyertek az élcsapatok. A listavezető Pilismarót Tokodon, a második helyezett Mocsa hazai környezetben a Bajót, a harmadik Csolnok pedig a Lábatlan vendégeként nyert egy góllal. A Pilismarót a találkozó derekán szerezte a találkozó egyetlen találatát, a Mocsa egyet őrzött meg kétgólos félidei előnyéből, míg a Csolnok kétgólos hátrányból felállva szerezte meg a három pontot. A negyedik Almásfüzitő, az ötödik Ete és a hatodik Kisbér egyaránt 3-1-re győzött.

A füzitőieknél a góllövőlista élén immár 34 találattal álló Minárcsik Dániel ismét betalált, az Ete a ráadásban biztosította be a győzelmet Piliscséven, míg a Kisbér hátrányból fordítva verte meg a Banát. Az Almásfüzitő és a Pilismarót egyébként zsinórban negyedszer, a Csolnok, az Ete és a Mocsa pedig harmadszor nyert, a Lábatlan viszont egymás után a harmadik meccsét veszítette el. A Gyermely egy hajrában szerzett góllal kerekedett a Lábatlanhoz hasonlóan hármas vereségszériát „építő” Császár fölé, míg az Ács zsinórban elszenvedett négy vereség után győzött ismét, mégpedig az Ászár ellen.

A harmadosztály Déli csoportjában a forduló előtt még listavezető Bakonysárkány meglepetésre nem tudott nyerni Dadon, még úgy sem, hogy a hazaiak a mérkőzés végén már kettős emberhátrányban játszottak. A vendégek első találatát szerző Pirsli János 26 góllal vezeti a csoport góllövőlistáját. A Dunaalmás élt a kínálkozó lehetőséggel és a Tárkány kitömésével (Szuri Norbert mesterhármasig jutott a győztes csapatban) pontszámban beérte a Bakonysárkányt és több győzelmének köszönhetően át is vette a vezetést. A Dunaalmás zsinórban a hetedik meccsét nyerte meg, a Bakonysárkány ugyanennyi siker után veszített pontokat. A harmadik helyen álló Gesztes a második félidőben döntötte el a Bokod elleni összecsapást, sorban a harmadik győzelmét aratva ezzel, a Naszály végig vezetve nyert Csémen, a Szákszend pedig kiütéses győzelmet aratott az egymás után negyedszer is veszítő Bakonyszombathely ellen. Az Oroszlány az előző két mérkőzésén egyaránt vereséget szenvedett, így gyakorlatilag kiszállt a bajnoki címért folytatott versenyből. Úgy tűnik, hogy ez teljesen el is vette az oroszlányiak kedvét a további küzdelmektől, hiszen vasárnap mindössze heten álltak ki Bársonyoson. Ennek meg is lett az eredménye: a három vereség után újra nyerő hazai csapat a hat gólt szerző Szimler Gergő vezetésével 13-0-ra győzött.

Északon a második helyen álló Dunaszentmiklós magabiztos győzelmet aratott Zsámbékon, a harmadik Baj pedig ugyancsak idegenben ütötte ki a Szárligetet. A vendégeknél Kutak Ferenc mesterhármast jegyzett. A Dunaszentmiklós zsinórban nyolc, a Baj pedig hét győzelemnél jár. A Szárliget a legutóbbi öt összecsapását elveszítette, ráadásul ezeken a meccseken még gólt sem szerzett.

Három elvesztett meccs után a Szomód sem bánt kesztyűs kézzel a Bajnával, a hat góllal nyerő vendéglátónál ráadásul ketten értek el mesterhármast: Simkovits Tamás és Tímár László is egymás után háromszor talált a zsinórban harmadszor veszítő bajnaiak kapujába. Az utóbbi időben remek formában játszó, sorban harmadik meccsét nyerő (és ezeken 39 gólt szerző!) Széchenyi ezúttal a TABAK-ot verte könnyedén. A csoport góllövőlistájának élén továbbra is a listavezető, ezúttal szabadnapos Tardos játékosa, Kovács Henrik áll 23 találattal.

Megyei II. osztály, 20. forduló

Mocsa KSE–Bajóti Szikra SE 2-1 (2-0)

Mocsa, vezette: Lovas Gábor (Frank Viktor László).

Gólszerző: Csizmadia R. (9.), Kántor I. Sz. (45.), illetve Szépvölgyi (47.).

Ácsi Kinizsi SC–Ászár KSE 4-2 (1-0)

Ács, vezette: Udvardi Krisztián (Szajkó Árpád Attila).

Gólszerző: Németh (28.), Kohár J. (60.), Görözdi R. (62.), Görözdi G. (78.), illetve Sáhó (69.), Polgár B. (88.).

Almásfüzitői SC–Süttői SC 3-1 (2-0)

Almásfüzitő, vezette: Derecskei Bence (Farkas Bálint, Kolozsi Patrik).

Gólszerző: Minárcsik (33.), Kiss (36.), Mezei (65. - öngól), illetve Varga Á. (56.).

Lábatlani ESE–Csolnoki SZSE 3-4 (2-1)

Lábatlan, vezette: Kreitl Tamás (Áy János Hunor, Papp Márton).

Gólszerző: Kovács (31.), Nagy (36.), Deme (67. - tizenegyesből), illetve Bokros (40., 55.), Zsolnay (65.), Vörös (87.).

Kiállítva: Putnoki D. (Csolnok, 92.).

Piliscsévi SE–Etei SE 1-3 (0-0)

Piliscsév, vezette: Kis Gergő Benedek (Péntek Erik Roland, Kovács Zsolt).

Gólszerző: Kovács B. (69.), illetve Gyüszi (23.), Lami (52.), Roll (92.).

Tokod SE–Pilismarót SC 0-1 (0-0)

Tokod, vezette: Janovics István (Huszka Dániel László).

Gólszerző: Sárközi (70.).

Gyermely–Császári SE 2-1 (0-0)

Gyermely, vezette: Kurali Zoltán (Urszán István).

Gólszerző: Szabó (49.), Nagy (85.), illetve Beke (60.).

Kisbéri SSE–Banai KSK 3-1 (2-1)

Kisbér, vezette: Paulovics Bence (Dávid Rita, Faragó György).

Gólszerző: Simon (13.), Merkl (24.), Farkas (90. - tizenegyesből), illetve Schelb (3.).

Eurotrade megyei III. osztály, Déli csoport, 16. forduló

Bársonyos SK–Oroszlányi SZE 13-0 (5-0)

Bársonyos, vezette: Dávid Rita (Faragó György, Paulovics Bence).

Gólszerző: Szimler (11., 20., 29., 59., 81., 86.), Holczinger F. (26.), Németh (36.), Sinka (50.), Soha (53.), Stamler (61.), Skultéti G. O. (63.), Elekes (73.).

Csémi SE–Naszály SE 2-4 (1-3)

Csém, vezette: Horváth István (Torma Dávid Ferenc).

Gólszerző: Jónás (40.), Kaposi (48.), illetve Tóth (6.), Kóródi B. (18.), Lakatos S. (41.), Nagy G. (77.).

Dad SE–Bakonysárkányi SE 2-2 (2-2)

Dad, vezette: Somogyi László (Kiss Dominik).

Gólszerző: Török (19.), Hujber (27.), illetve Pirsli (9.), Nagy J. (32.).

Kiállítva: Gerlinger (72.), Sipos (82.) – egyaránt Dad.

D. M. A. C. Dunaalmás– Tárkány KSE 8-1 (4-0)

Dunaalmás, vezette: Péchy Hunor Özséb (Baranyai László, Genszki Csaba Richárd).

Gólszerző: Mészáros (28. – tizenegyesből, 43.), Nagy (31.), Nyári (44. - öngól), Szuri (50., 68., 75.), Végh (86.), illetve Czirjak (84.).

Kiállítva: Zsidi (56., Tárkány).

Gesztesi SE–Bokod FCE 2-0 (0-0)

Várgesztes, vezette: Patai Balázs.

Gólszerző: Eigner (48.), Valakovics G. (75.).

Szákszendi SE– Bakonyszombathely KSE 6-1 (4-1)

Szákszend, vezette: Szabó Géza (Perge Viktor).

Gólszerző: Kiss A. (11.). Kiss J. (16.), Klestenitz Á. (44.), Szabó Gábor (45.), Kiss L. (64.), Kocsis (66.), illetve Szabó Cs. P. (39.).

Északi csoport, 16. forduló

Zsámbéki SK II.– Dunaszentmiklósi SE 1-3 (0-2)

Zsámbék, vezette: Kurali Zoltán (Urszán István).

Gólszerző: Veréb (72.), illetve Schmidt M. (37., 45.), Dácher (52.).

Bar-Nul Szomódi SE–Bajnai SE 8-2 (3-0)

Szomód, vezette: Nagygellér Miklós (Szalay Norbert, Ombódi Imre Benjámin).

Gólszerző: Holecz (32.), Simkovits (42., 44., 58.), Tímár (64., 80., 89.), Lengyel (90.), illetve Veréb (47. – öngól), Steiner (55.).

Szárligeti SE–Baj KSE 0-8 (0-3)

Szárliget, vezette: Mann Ádám József (Nagy János, Balázs Patrik).

Gólszerző: Pados (19., 85.), Czeglédi (26.), Kutak (32., 56., 60.), Beigelbeck (79.), Bárányos (81.).

Széchenyi TSE–TABAK 5-0 (4-0)

Tatabánya, vezette: Urbanics Áron (Uracs Roland, Bankó István).

Gólszerző: Stefán (25.), Járóka (34., 41.), Keil (39., 90.).

Az erre a fordulóra kiírt Süt­tői SC II.–Vértestolnai TE (7-4) mérkőzést március 5-én játszották, a találkozóról már beszámoltunk.

Szabadnapos: Tardosi FC.