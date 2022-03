Az agresszíveben, pontosabban és hajtósabban játszó Zsámbék megérdemelten vitte haza a három pontot. Ezzel a Bodó-alakulat hét pontra növelte előnyét, ráadásul egy mérkőzéssel kevesebbet is játszott. A Koppánymonostornak ez volt sorozatban a második veresége, ráadásul gólt sem szereztek ezeken a meccseken.

A Nyergesújfalu tovább folytatta remek sorozatát, 2022-ben eddig csak nyert. Most edzőjük, Darabos Gábor születésnapján öt gólt rúgtak a Vértessomlónak, cserébe csak kettőt kaptak, így lassan közelednek a dobogóhoz. Ezzel a Vértessomló pocsék sorozata is folytatódott, hiszen a tavaszi szezonban eddig egy pontot sem szerzett a gárda. A Vértesszőlős alsóházi rangadót nyert a sereghajtó Nagyigmánd ellen, így Tokaji Zsolt csapata előzni is tudott. Az első játékrész még kiegyenlítetten zajlott, de a szünet után kijött a két csapat közti különbség.

Meglepetésre újra kikapott a Sárisáp, ezúttal az utolsó előtti Esztergomtól. A Sárisáp a vezetőedzőjén kívül több alapemberét is hiányolta az előző fordulóbeli kiállítások miatt, így nem meglepő a vereség. Spóner József vezetésével sorozatban ez volt a második győzelme az esztergomi gárdának, így már lőtávolon belül vannak a Vértessomlóval szemben. Azonos pontszámmal várta két csapat a Tát–Bábolna összecsapást. Az első játékrészben a Bábolna, a másodikban a Tát szerezte a gólokat, így nem is meglepő, hogy döntetlen lett a mérkőzés vége.

Ennek a döntetlennel talán a Tata örült a legjobban, hiszen a 17 órakor kezdődő meccsen parázs hangulatban 1-0-ra verte a Környét, így Wéber Roland csapata növelte előnyét a dobogón. A Környe két alapemberét és vezetőedzőjét is elveszítette a következő mérkőzésre, amit két hét múlva játszanak. A hétvégén a Kecskéd volt a szabadnapos.

Megyei I. osztály, 20. forduló

Koppánymonostor SE–Zsámbéki SK 0-2 (0-1)

Koppánymonostor, vezette: Drabon B. (Frank V. L., Hartdégen Zs.).

Koppánymonostor: Boros – Egyed (Bilkó, 51.), Pekler, Kalla (Csapó, 59.), Fodor (Rába, 51.), Valkó M. (Venczel, 72.), Tóth (Hegedüs, 66.), Valkó G., Simonka, Korcsok, Tímár. Vezetőedző: Pintér László.

Zsámbék: Tugyi – György, Orosházi, Sugár B. (Mártonfi, 80.), Sárközi, Áprily (Szlovák, 83.), Kósa Szilágyi (Pál, 87.), László D., Terplán (Bíró, 73.), Bedő (Ludvig, 68.), Marticsek. Vezetőedző: Bodó László.

Gólszerzők: Terplán (43.), László D. (46.).

Jók: Pekler, illetve mindenki.

Pintér László: – Gratulálok a Zsámbéknak, amely teljesen megérdemelt győzelmet aratott.

Bodó László: – Fantasztikus emberekkel dolgozhatok együtt hétről hétre. Ma is nagybetűs csapatként teljesítettünk, és a szurkolóinkkal karöltve nyertünk egy óriási rangadót. Nagyon boldog vagyok.

Vértessomlói KSK–Nyergesújfalu SE 2-5 (1-4)

Vértessomló, vezette: Katona B. M. (Tomacsek B., Papp M.).

Vértessomló: Ujszászi – Somodi (Darabos, 77.), Éliás, Erdei, Koller, Murányi (Kacz, 46.), Plotár (Erl, 85.), Batin, Kovács K., Földi, Kovács S. Vezetőedző: Schöffer Antal.

Nyergesújfalu: Borsiczki – Kozák, Tóth, Hajnal (Fábián, 87.), Fellegi, Manga (Molnár Á., 63.), Mann, Balogh, Antal (Vass, 46.), Máté-Kovács (Hamza, 46.), Molnár A. Vezetőedző: Darabos Gábor.

Gólszerzők: Koller (20.), Éliás (60.), illetve Manga (1., 50.), Hajnal (12.), Molnár A. (45.), Vass (89.).

Jók: Kovács S., Batin, Földi, illetve Borsiczki, Molnár A., Mann, Balogh, Manga.

Schöffer Antal: – Ezen a mérkőzésen egyáltalán nem játszottunk alárendelt szerepet. Hullámzó volt a játékunk, egyéni hibákból kaptuk a gólokat.

Darabos Gábor: – Ma számunkra a győzelem volt a legfontosabb. Egy kívánságom volt a mérkőzés előtt, és ezt a srácok teljesítették. Köszönöm a csapatnak.

Nagyigmándi KSK–Vértesszőlősi SE 1-5 (1-2)

Nagyigmánd, vezette: Büki G. (Lovas G., Ombódi I. B.).

Nagyigmánd: Kuti-Horváth – Veres, Torma (Pálmási, 54.), Németh B., Nádolszky, Andrej, Szalai Á., Fülöp, Kovács, Varga (Bacsó, 84.), Sándor. Vezetőedző: Járóka Mátyás.

Vértesszőlős: Kovács (Kurucz, 74.) – Horváth (Ganyi, 80.), Polyák, Szőke (Bogdár, 67.), Dombai, Jónás, Keleti (Rigó, 59.), Németh P., Szalczinger, Boda, Ratimorszky (Magyarics, 46.). Vezetőedző: Tokaji Zsolt.

Gólszerzők: Sándor (20.), illetve Szalczinger (2.), Keleti (45.), Horváth (48.), Németh (77., 84.).

Jók: Szalai Á., Varga, Németh B., illetve Szalczinger, Boda, Keleti, Németh P.

Járóka Mátyás: – Nem találtuk meg a helyes utat… Gratulálok a Vértesszőlősnek.

Tokaji Zsolt: – Ha nehezen is, de sikerült megérdemelt és magabiztos győzelmet aratnunk a végig lelkesen és szimpatikusan játszó hazai csapat ellen.

DG Tát SE–Bábolnai SE 2-2 (0-2)

Tát, vezette: Farkas B. (Kolozsi P., Urbanics Á.).

Tát: Koller F. (Iványi, 46.) – Jámbor, Rábl, Füzes, Varga, Tirpák, Dékány, Koller T., Tillman, Budavári (Török, 46.), Páldi. Vezetőedző: Szabó Attila.

Bábolna: Szabó B. – Takács K., Nagy, Papp (Hajnal K., 54.), Bognár, Soha (Kalóczkai, 70.), Czeglédi, Németh, Kiss, Lanzendorfen, Végh. Vezetőedző: Józsa Péter.

Gólszerzők: Tillman (62.), Koller T. (72.), illetve Végh (3.), Papp (35.).

Kiállítva: Tirpák (92., Tát)

Jók: Tirpák, Jámbor, illetve Nagy, Végh, Takács K.

Szabó Attila: – Mondhatnám, hogy jogos a döntetlen, mert az első félidő a Bábolnáé volt, a második pedig a miénk, de a szabályos harmadik gólunkat vették el a játékvezetők. Sajnos ez is benne van a játékban, de ez most két pontunkba került.

Józsa Péter: – Az első félidő a miénk volt, a második a hazaiaké. Sajnos nem rúgtuk meg azt a harmadik gólt, amivel ezt a meccset meg lehetett volna nyerni.

Sárisápi BSE–FC Esztergom 0-1 (0-1)

Sárisáp, vezette: Linn K. (Jászberényi M., Szeibert P.).

Sárisáp: Sándor G. – Válent, Szenes (Janetka, 75.), Deres, Zicsi, Jurásek J., Fekete, Karcagi, Szoboszlai, Bojtor, Budaházi. Technikai vezető: Párkányi Norbert.

Esztergom: Órai – Faragó M., Faragó B., Tuza (Körmöndi, 88.), Galacs (Pásztor, 60.), Spáth, Bereczki, Bogárdi, Heller (Klátyik, 78.), Ódor (Molnár, 75.), Krausz (Paltineanu, 60.). Vezetőedző: Spóner József.

Gólszerző: Spáth (3.)

Jók: senki, illetve Órai, Spáth, Faragó B., Bereczki.

Párkányi Norbert: – A gyors gól megpecsételte a sorsunkat. A bátortalan támadójátékunkkal ha holnapig játszunk, akkor sem rúgunk gólt.

Spóner József: – Gratulálok a csapatomnak, nagyon küzdöttek, és végig kontrollálták a mérkőzést.

Tatai AC–Környe SE 1-0 (1-0)

Tata, vezette: Erdélyi D. (Udvardi K., Fekete B.).

Tata: Csákány – Szűcs, Suhai, Zuggó, Dragonya (Bogár, 46.), Lázár (Kisék, 80.), Nagy, Kiprich, Visnyovszki (Schaffer, 65.), Széles, Martonfi (Koronczi, 89.). Vezetőedző: Wéber Roland.

Környe: Ténai – Kerék (Horváth, 56.), Zelenai, Babai, Mucsi (Igaz, 46.), Szabó K., Szerencse, Bándi, Kósa, Bilisánczki (Bihari, 60.), Nádudvari D. Vezetőedző: Gulyás Tamás.

Gólszerző: Kiprich (37.)

Kiállítva: Zelenai (51.), Horváth (81.), Gulyás Tamás (a kispadról, 81.) – mindhárman Környe.

Jók: Kiprich, Zuggó, Széles, Szűcs, illetve mindenki.

Wéber Roland: – Nehéz mérkőzésre számítottunk, és az is lett. Küzdöttünk, harcoltunk, de nem játszottunk jól. A legfontosabb most, hogy behúztuk a három pontot.

Gulyás Tamás: – Kikaptunk, kész, megyünk tovább, csak lassan elfogyunk…