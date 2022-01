A selejtezők során négy csoportban indultak a megyei csapatok, majd a négy csoportgyőztes a hétvégén eldöntötte, hogy ki is a terem királya. Először a Naszály és a Lábatlan csapott össze az ácsi sportcsarokba, a két csoportgyőztes közül a Lábatlan kezdte győzelemmel a döntőt, 6-3-ra győzött. A végső győzelemre is esélyes Ete egy gólzáporos győzelemmel indította útjára hadjáratát, hiszen az első osztályban szereplő Vértessomló gárdáját 9-6-ra verte. A második körben a Vértessomló visszavágott, és kilenc gólt rúgva győzte le a Naszályt (9-5 lett a vége), míg a két győzelemmel kezdő csapat előrehozott döntőt vívott egymással, ahol egy szoros meccsen 3-2-re győzött az Ete a Lábatlan ellen.

Az utolsó körre tehát az Ete ment csak két győzelemmel, ahol a pont nélküli Naszály várta. A papírformának megfelelően az Ete 7-2-re diadalmaskodott, így az utolsó mérkőzés előtt már biztos volt a bajnoki cím. A kvázi bronzmeccsen a Lábatlan 7-2-re verte a Vértesomló csapatát, így a kupagyőztes Ete mögött a Lábatlan lett a második, míg a bronzérmet a Vértessomló játékosai kapták meg.

Nem csak a felnőttek futsaloztak a hétvégén, de az U19-es fiúk is. Itt három csoportban már korábban megvolt a csoportgyőztes kiléte, hiszen az A-jelű négyesből a Dorogi FC, a B-ből a Wati Kecskéd KSK, a C-ből pedig a Tatai AC ment tovább, ráadásul mind hibátlanul. Most hétvégén a D-csoport küzdelmei Ácsott voltak szintén, ahol a Tatabányai SC I. minden mérkőzését megnyerve lett csoportelső, többek között egy 11-4-es sikert is bemutatva. A második helyen a Bakonysárkányi SE II., a harmadikon a Kisbéri SSE, a negyediken az Etei SE végzett. Az E-kvartettben a Komárom VSE II. lett hibátlanul csoportelső, így az ötös döntőbe jutott csapatok közül egyik sem kapott még ki. A Kisbéren rendezett torna második helyén a Koppánymonostor végzett két győzelemmel, megelőzve a Tatabányai SC II.-t és a Banai KSK-t. Az ötös döntőt január 29-én és február 6-án rendezik majd Bábolnán és Ácsott.

Nem csak a fiúk, de a lányok is teremcsukát húztak a hétvégén. Az U18-as korosztály A-csoportjában a Tatabányai SC II. ugyan egyszer kikapott, de így is megnyerte a csoportot Száron, míg a Fortuna SE második lett. A Zsámbéki SK egy pontot szerezve lett harmadik. A B-jelű négyest a Kisbéri SSE lányai nyerték, minden mérkőzésüket megnyerve utasították maguk mögé a Tatai AC, és a Tatabányai SC II. játékosait. Hogy teljes legyen a kisbéri öröm, az U15-ös lány korosztályban már a döntőt játszották a hétvégén, és itt is minden mérkőzését megnyerve győzött a csapat. A Dorogi FC a második, a Fortuna SE a harmadik lett. Érdekesség, hogy mind az U18-as selejtezőben, mind az U15-ös döntőben a kisbéri Pusztai Barbara Mária lett a gólkirály, hét-hét góllal, azaz két csapatban, két napon volt a legeredményesebb.