Ő több mint száz NB I.-es meccsen van túl, és a válogatottban is bemutatkozhatott. Persze a Tatabánya sincs rossz formában, az utóbbi négy mérkőzést veretlenül vívta meg a Bányász, így nem is véletlen, hogy a tabella ötödik helyén áll, de így is 13 pont a különbség. Eddig a Komárom-Esztergom megyei csapatoknak nem sok sikerélménye volt a Győr-Moson-Sopron megyeiekkel szemben, hiszen a Tatabánya a győriektől, a Komárom az óváriaktól kapott már ki idén.