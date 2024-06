Aki még nem járt volna az arénában, az is pontosan tudhatta, merre kell menni, hiszen az utcán pöttyös szoknyás nők és pocakosodó jampik hada igyekezett a koncert helyszínére. Bár mi kissé későn értünk oda – „köszönhetően” a váltóhiba miatt hosszúra nyúlt vonatutunknak – elkésnünk mégsem sikerült, mert egy jó hosszú dokumentumfilmet levetítettek még a koncert előtt a Hungária történetéről.

A Hungária koncerten megtelt az aréna

Fotó: Kovács László / Forrás: 24 Óra

Az első dallamok után kiderült, hogy a színpad látványvilágára nem nagyon lehet panasz. Fények, vetítések kísérték a slágereket, ami persze szinte mindenki tetszését elnyerte. Az én ízlésemnek viszont már kicsit sok volt az erősen giccsbe hajló háttér. Ráadásul az volt a benyomásom, hogy azért van szükség erre a nagy körítésre, a rengeteg táncosra, a nagyzenekarra, mert talán a Hungária négy tagja már nem tudná önmagában elvinni a showt.

Mert bizony, az évek alatt a hangok is megkoptak. Fenyő Miklóson és Szikora Róberten azért látszott, hogy több koncertjük is van egyénileg az évben, az ő színpadi jelenlétük erősebb is volt. Dollyt én a szaporítótelepes botránya után nem tudom elviselni, de a közönség szívesen fogadta, még akkor is, ha hangjának már nincs túl nagy ereje. Novai Gábornak is láthatóan nehezére esett már a twistelés, de a közönség helyette is twistelt.

Ami azonban különösen bosszantó volt, az a Csókkirály című számnál a csókos száj formájú lufik magasba eregetése. Könyörögve kérek mindenkit, 2024-ben felejtsük már el a lufik magasba engedését, mert környezetszennyező. Ennyi erővel a színpadon száz madarat is rituálisan kivégezhettek volna, mert pontosan ez lesz a sorsa azoknak az állatoknak, akik megeszik a lufik maradványait.

A Hungária koncerten jól szórakozott a közönség

A túlzások és hiányosság ellenére szerintem is jól sikerült volt a Hungária jó eséllyel utolsó koncertje, ahol a már elhunyt Flipper Öcsiről, Kékes Zoltánról és Fekete Gyuláról is megemlékeztek egy-egy dallal. A zenészek és a közönség egyaránt jól érezte magát, boldogan szállt fel mindenki a nosztalgia hintóra.