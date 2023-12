Ennek érdekében bevetettek már nyilatkozatokat, közös fotózásokra mentek, most pedig egy dalt is összehoztak. Talán ez utóbbit már nem kellett volna. Értem én, hogy a zenekar egyetlen hölgytagjának, Dollynak nem tett jót az állatkínzási botrány, amibe keveredett, hiszen hetekig hirdették sokan a Facebookon a rajongók közül is, hogy emiatt a Hungária-koncertet is bojkottálják majd.

Mégis azt gondolom, új dalt kiadni teljességgel felesleges volt. Nyilván mindenki tudja, hogy a töltött káposzta sem olyan jó felmelegítve, mint frissen. Egy évtizedekkel ezelőtt tündöklő zenekar pedig nagy eséllyel már nem fog tudni olyan dalt alkotni, ami népszerű sláger lesz. A Karácsonyra rock and rollt kérek még csak nem is különösebben fülbemászó, jó párszor meg kellett hallgatnom, hogy megjegyezzem legalább a refrént. Szöveg tekintetében jó pár sorban visszatértek az eredeti Hungária-slágerek soraihoz. Mint a címéből is kiderül, ez egy karácsonyi dal, de valahogy nem hinném, hogy ez szól majd Mariah Carey, vagy a Wham! helyett. Erre utal az a tény is, hogy még 150 ezren sem hallották a nótát a legnagyobb videómegosztón.

Ettől persze lehetne jó egy dal, és több kommentelő tetszését sikerült is elnyerniük. Mások azonban szintén inkább velem értettek egyet, miszerint a zenekar renoméjának nem különösebben tett jót ez az új alkotás. Többen Dolly hangját is kritizálták, és még az eredeti rajongók közül is húzták páran a szájukat az izzadtságszagú karácsonyi dalocskára. Őszintén szólva sem a klip, sem a dal nem győzött meg arról, hogy a nagy újra összeáll a Hungária lufi belsejében nem csak egy kis pénzszerzési vágy áll, de reméljük, a koncerten bebizonyítják az ellenkezőjét, és sikerül úgy tündökölniük egyszer úgy, mint régen.

Nekünk mondjuk már van jegyünk a koncertre, nekem mégis az az érzésem, ha valaki eddig nem akart jegyet venni, ettől a daltól csak még jobban elmegy a kedve a múltidézéstől. A jegyek azért jól fogynak, de talán a zenekar júniusban már eltekint attól, hogy ezt a karácsonyi dalt elővegye az arénában.