Szinte nincs is olyan komáromi rendezvény, ahol Rákos Ferenc Csaba ne bukkanna fel. Még tizenévesen kapott egy Smena gépet, majd több filmes gépet is használt. Ezekből többet el is hozott a kiállításra, amelyeket a szervezők vitrinekben mutattak meg az érdeklődőknek a Generációk Házában.

Rákos Ferenc fotóihoz sokan gratuláltak

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Rákos Ferenc elmondta, a filmes gépek korában meggondolandó volt, mikor-hol-mennyit fotózzon. 2004-ben vette meg első digitális gépét, többnyire a családi események, kirándulások megörökítésére. A szőnyi nyugdíjasklub, valamint a helyi művelődési ház eseményeinek dokumentálása továbblépésre ösztönözték, csaknem tíz éve Canon gépeket használ. Azóta már a hetedik gépét „fogyasztja”, illetve egyet a szó szoros értelmében úsztatott is, amikor egy kenutúrán vízbe borult.

Rákos Ferenc dokumentaristának tartja magát, és vallja, ahogy egyik mestere is, hogy a fotózás nyolcvan százaléka fejben és szívben dől el, a maradékot adja csak a technika és a fényviszonyok. Hálás családjának, különösen feleségének, aki mindig támogatta hobbijában.

Rákos Ferenc két éve, a Kultúrházak Éjjel-Nappal programsorozat egy fotópályázatán második helyezést ért el, képe a Nemzetközi Kocsitoló Verseny és Fesztiválon készült.