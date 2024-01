Podcast 26 perce

Megjelent Fehér Enikő első önálló kötete: Az analóg ember - PODCAST

Megjelent Az analóg ember címmel Fehér Enikő író első önálló kötete. A fiatal tehetséggel Sugár Gabriella beszélgetett Háttérzajról, tervekről, képzőművészetről és a kötet főhőséről, Fekete Izsákról. Az analóg ember egy novellafüzér. Összefüggnek a történetek, regényként is olvasható, de önállóan is megállják a helyüket. A nézőpont változik: belebújhatunk a novella szereplőjének a bőrébe, és harmadik személyben is olvashatunk Fekete Izsákról.

Fehér Enikő író volt Sugár Gabriella vendége. Forrás: 24 Óra Fotó: Viszló Balázs

A kötet az író szerint mindenkinek szól, főként azoknak, akik érezték már úgy, hogy kicsit kilógnak a sorból, nehezen találják a helyüket. Akik hisznek abban, hogy az élet játék. A kötet főhősei az analóg emberek, akik küzdenek a digitális világ ellen. Akiknek még nem az az első mozdulatuk ébredéskor, hogy megnézik a telefonjukat. Akik elalvás előtt nem görgetik a híreket. Akik, ha eltévednek, előbb szólítanak meg egy járókelőt, minthogy megkeressék a GPS-en. Az analóg emberek, akiknek vannak még történeteik. A novellák állandó szereplője Fekete Izsák, egy furcsa, bolondos figura, aki bármit megtehet, mert nincs semmi vesztenivalója. A szerző tervez könyvbemutatót is. Foglalkoznak vele a Háttérzaj irodalmi rádióműsorukban. Enikő kiemelte: nem hisz abban, hogy az olvasó dolga elzarándokolni a szerzőhöz, éppen fordítva, a szerző találja meg az utat az olvasóhoz. Ezen dolgozik.

A fülszöveget Bánki Éva író jegyzi.

„Ciklikus novellafüzér. Különféle világok közt tébláboló fiatalember, hosszú, fekete kabátban, aki nagyon író lenni… Hagyjuk! Ez Esti Kornél.

De nem hagyjuk, mert Fekete Izsákot nem ismerjük. És ezt a semmilyen fogódzót nem kínáló, valószerűtlenné pusztult, előbb fekete-fehérré, majd színtelenné kopott kispolgári világot sem, ahol Fehér Enikő történetei játszódnak. Ahonnan Izsák elrugaszkodna, ha lenne bármi, ahová a sarkát tehetné… de nincs. Csak egy hosszú, fekete kabát és egy ablaktalan szoba. És a Fekete Izsák név, „de a név is csak arra való, hogy elhitesse az emberrel, hogy létezik.” Ebben a világban bármi megtörténhet. Még a jövő is, ami azelőtt megszakadt, hogy elkezdődhetett volna. Fehér Enikő fantasztikus nyelvi leleménnyel megkomponált, abszurdba hajló, Kafkát, Tart és Krasznahorkait egyszerre megidéző elbeszélései lét és nem-lét peremén játszódnak, és megrendítő hatást tesznek az olvasóra.” Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!

