November 4-én, szombaton 14 órakor kezdődik a Vértes Agorájában a 10. Koreográfus Verseny, ahol tucatnyi táncegyüttes vonul fel, és mutatja meg tudását. Gyönyörű táncokat láthat majd a tatabányai közönség ezen a napon az Agora színpadán.

November 18-án, szombaton, 18 órától pedig a Jászai Mari Színházban lesz a 20. Déva Gála. A jótékonysági műsorban ezúttal is hírességek, kiváló művészek mutatkoznak be. Emmer Róbert érintette a táncegyüttes nagy jubileumát is, hiszen jövőre lesz 75 éves a Bányász Táncegyüttes.



