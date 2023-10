Feldhoffer Antal atya a szentmisén a betegek kenetét szolgáltatta ki a szépkorúaknak. Ezután a közösségi házban műsorral folytatódott tovább az ünnepség, ahol Tácsik Attila polgármester, majd Elődné Lukács Erzsébet, a község jegyzője is köszöntötte az ünnepelteket. Troják Frigyes, az „Életet az éveknek” Országos Szövetség vármegyei szervezetének elnöke, illetve Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője is üdvözölte a meghívottakat. Rajtuk kívül Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke is részt vett a rendezvényen.

Elsőként az óvodások léptek színpadra, majd az Epöli Búzavirág Népdalkör nótacsokra, illetve a Tatabányai Sárberki Nyugdíjas Klub, Hétszínvirág Művészeti Csoportjának country tánca következett. Utóbbinak a tagja Vida Balog Jeva Éva költőnő is, aki egy általa írt meglepetés verssel kedveskedett az időseknek. A rendezvényen Romanek Etelka, a vármegyei közgyűlés alelnöke ismertette a Vármegyejáró filmsorozatot, amely a Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat megyei identitás program keretében jött létre, majd átadta az epöli imázsfilmet tartalmazó pendrive-ot Tácsik Attilának, a községet bemutató kisfilm nagy sikert aratott.

Epöl polgármestere átadta a Dicséretes Epöli Porta díjat Szenczi János és felesége részére, majd köszöntötte a 89 éves Bokros Benőt és a szintén 89 éves Majer Bélánét, a község legidősebb lakosait, valamint Hanzlik Ferencet és Hanzlik Ferencnét. Ők a településen élő házaspárok közül a legrégebben keltek egybe, hatvanhárom éve kitartanak egymás mellett jóban és rosszban. Az önkormányzat finom vacsorával is kedveskedett az ünnepelteknek, majd az este folyamán Nyári Tibor és Troják Frici alkotta duó gondoskodott a talpalávalóról.