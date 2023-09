Az idén a csapatok úgy tűnik spirituális szintre emelték a gasztronómiai fezstivált. A csapatok, akiket megkérdeztem, hogy mi a "titos összetevő", mindannyian a szeretetet, a lelket emlegették. Vélhetően valamilyen formába került is a kondérba egy-egy csipetnyi, mert hihetetlen jó hangulat, sok mosoly jellemezte a csapatok tagjait. No meg a lecsó is elkészült, s a legtöbb kondér alja nagyon hamar láthatóvá vált: igen népzerű volt az ízletes étel mindenhol.

A zenei programok mellett az idén is volt jótékonysági eleme az eseménynek: ezúttal a Pelyhes Peti Alapítványnak gyűjtöttek, azaz minden lecsókóstolással gyarapodhatott a civil szervezet perselye.