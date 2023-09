Minden nap érték

A Kultúrházak éjjel-nappal célja több mint másfél évtizede az, hogy minél többen legyenek részesei a közművelődési intézmények által nyújtott kulturális sokszínűségnek, értékelvűségnek. A „Mindennap értéket adunk” szlogennel a szervezők azt üzenik, hogy a közművelődés a hétköznapokban is értékes kultúrát közvetít és teremt. 2022-ben több mint 300 regisztráló mintegy 400 helyszínén közel 1000 programmal várta a látogatókat. Ezen a hétvégén minden évben jelentősen emelkedik a kultúrházak látogatottsága, amellyel a szervezők bizonyára segítik, hogy máskor is érdeklődjenek az iránt, mi történik a kultúrházakban. Látogatókká váljanak azok, akik esetleg most csak az akció miatt tértek be egy-egy intézménybe vagy közösségi térbe.