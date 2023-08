A pop és a rock műfaját egyaránt használó zenemű, amely Boldizsár Miklós Ezredforduló című drámájából indult ki, komoly hatással volt a magyar könnyűzenére az elmúlt évtizedekben. Az 1983-as lemez és a királydombi előadás zenei alapját a Fonográf és az Illés zenekar játszotta fel az Operaház szimfonikus zenekara, valamint a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara közreműködésével. A lemezen hallható zenészek között vannak például a Muzsikás együttes tagjai, a fúvós szekcióban Dés László, Friedrich Károly és Gőz László, vagy a Hammond orgonás Papp Gyula. A felvételen a korszak népszerű könnyűzenei előadói és színművészei énekeltek, mások mellett Varga Miklós (István), Nagy Feró (Laborc), Vikidál Gyula (Koppány), Sebestyén Márta (Réka), Deák Bill Gyula (Torda), Victor Máté (Asztrik), Hűvösvölgyi Ildikó (Picur), Szakácsi Sándor (Sur), Balázs Péter (Bese).

A dupla CD-s kiadvány két, 24 oldalas füzettel jelenik meg, ezek tartalmazzák a teljes szövegkönyvet és Majnik László részletes ismertetőjét a darabról, ezeket a negyven évvel ezelőtti stúdiófelvételek és előadás idején készült, több korábban nem publikált fénykép egészíti ki. A hangzást Rozgonyi Péter újította fel, aki a munkafolyamatba beavatta az album eredeti hangmérnökét, Kálmán Sándort.

Az 1983 óta számos feldolgozást, előadást megélt István, a király legfrissebb színpadi változatát szombaton mutatják be két alkalommal is (15 és 20 órától) Novák Péter rendezésében az augusztus 20-i nemzeti ünnep, a Szent István Nap alkalmából a Papp László Budapest Sportarénában. A másfél órás előadás három színpadon zajlik, gyermekkórus és tánckar is közreműködik. István királyt Koltai-Nagy Balázs, Saroltot Schell Judit, Gizellát Horányi Juli, Koppányt Baricz Gergő, Rékát Herczku Ágnes, Tordát Köteles Leander, Asztrikot Orosz Ákos, Vecelint Kardos-Horváth János alakítja. A rockopera új előadása szombaton a Duna Televízióban 20 órától élőben látható.