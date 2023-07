Katartikus élményről adott beszámolót az Esztergomi Várszínház, amikor a 2023. évad nyitányának számító Színházi Olimpia záróelőadásáról adta ki sajtóközleményt. Horányi László, a teátrum igazgatója az évadról is nyilatkozott a kommünikében, s egy ponton így fogalmazott:

Nagy öröm és megtiszteltetés számukra, a városnak, a helyi kultúrát szerető a közönségnek, hogy ők is részesei lehetnek ennek az elismert nemzetközi szakmai seregszemlének, hiszen az 58 ország 400 társulatának 7500 fellépőjét felvonultató fesztiválnak lehettek egyik otthona, vendéglátója, olyan városok között, mint Győr, Miskolc és Debrecen.

Az Esztergomi Várszínház jó kapcsolatokat ápol a komáromi színházzal, Horányi László maga is többször is szerepelt már az ottani teátrum egy-egy darabjában, illetve a Komáromi Jókai Színház idén két produkcióval is a közönség elé lépett. Ezek között volt az egyik Schwechtje Mihály Örökség című darabja, melyet a 10. Színházi Olimpia esztergomi sorozata részeként láthatott a publikum június 30-án. (Július 1-jén František Langer Külváros című művét élvezhette a publikum.)

Schwechtje drámája egy Németországból hazatérő gyermekorvosról szól, aki hagyatéki ügye miatt érkezik vissza kelet-európai hazájába, ahol mélyszegénységben élő cigányok gyermekeinek nehéz helyzetével kell szembesüljön, egy olyan telepen, melyet mindenki csak Koreának hív.