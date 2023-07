Az Alexander the Guest néven ismert csatornát februárban indították el és viszonylag hamar megtalálta a célközönséget, néhány hónap alatt pedig meghódította a világot. A siker az unikális, profi minőségű tartalomban rejlik, az epizódok megtekintése közben úgy érezhetjük, mintha mi magunk is részesei lennénk a gasztroélménynek.

A közlemény szerint Varga Sándor éppen arra törekszik, hogy egy különleges, 3 Michelin-csillagos utazásra invitálja a nézőket. Az eddig megjelent videók alapján akár Marseille, New York egy-egy kihagyhatatlan éttermébe is betekintést nyerhetünk, vagy éppen Latin-Amerika gasztrokultúrájába „kóstolhatunk” bele. Nem titkolt célja a csatornának, hogy ízelítőt kapjunk a csúcsgasztronómia világából, sőt az érdeklődők megtapasztalják, hogy a csillagok elnyeréséhez elkötelezettségre, komoly munkára is szükség van. Nem utolsó sorban élménnyel, inspirációval is szolgál a követők számára.

Érdekesség, hogy Varga Sándor a százezredik feliratkozó apropóján az egyik leggyakoribb kérdésre válaszolva a saját, esztergomi éttermét értékelte, méghozzá ugyanolyan őszintén, ahogy azt már tőle megszokhattuk. Számos visszajelzést kapott egyébként a 3 Michelin-csillagos séfektől, mégpedig amiatt, mert korábban senki sem foglalkozott ilyen mértékig a toplistás éttermekkel. Emellett kommentelőktől is rengeteg támogatást kap, már most látható, hogy az üzletember igazi közösséggé formálja a követői táborát és örömmel osztja meg velük az évek óta tartó szenvedélyét.

Varga Sándor egyre ismertebb a világon, gyakorlatilag Szingapúrtól kezdve Limán át Shanghajban, Oslóban és New York-ban is felismerték már és elsők között készített vele interjút a Daily Mail brit napilap. Mint egy jó influenszer, úgy gyakorol hatást a nézőire, akik közül többen rendszeresen látogatják az éttermeket és inspirációkat is keresnek.

A közlemény szerint vannak laikusok, akik élményt keresnek, és szakemberek, akik számára az információ jelenti az értéket, sőt egy olyan extrém történetről is tudunk, amikor a 3 Michelin-csillagos Frantzén Shanghajban nyíló testvéréttermének megnyitása előtt befektetői prezentációhoz használták a videókat. A Michelin Guide évről évre összegyűjti a legjobb helyeket, de ilyen részletesen, ráadásul egy helyen ezelőtt még senki nem mutatta be a 3 Michelin-csillagos éttermeket.

A gasztronómia csúcsa

A Michelin Guide egy nevezetes francia étterem- és szállodakalauz, amelynek Michelin-csillagnak nevezett elismerése a tökéletesség nemzetközi szimbólumává vált a szakácsművészet területén.

A hotelek és éttermek értékeléséhez egy szimbólumrendszert alkalmaznak, amely jelöli árkategóriájukat és komfortosságukat. Egy csillaggal minősítik a kellemes úti kitérőt jelentő, kiváló fogásokkal büszkélkedő éttermeket. Két csillagot kapnak azok a kitűnő éttermek, amelyek miatt érdemes az utazóknak hosszabb kitérőket is tenni és három csillagot adnak azoknak a helyeknek, amelyek meglátogatása külön utazást is megér.

A Michelin csillagot nem séfek kapják, hanem éttermek, hiszen az élményhez valódi csapatmunkára van szükség: sok helyen ugyanannyian dolgoznak a szervizben és a konyhán, ahány vendég van. Ez valóban a gasztronómia csúcsa, a sikerhez pedig egy professzionális csapat összehangolt munkájára van szükség. A hibafaktor ezen a szinten nem fér bele.

A csatorna további erőssége, hogy olyan alapvető kérdésekre is választ kapunk, hogy vajon megéri-e az árát egy-egy 3 Michelin-csillagos étterem – hiszen az ott eltöltött este akár két fő részére minimum 1000 euróba kerülhet. Varga Sándor úgy véli, szakmai oldalról is nagyon érdekes, hogyan áll össze egy étterem, hogy milyen audiovizuális eszközökkel, milyen stílusban, milyen kommunikációval tálalják az élményt. Persze a három csillag nem azt jelenti, hogy az adott helyen minden tökéletes, éppen ezért a mérleg mindkét oldalát meg szokta vizsgálni, méghozzá a vendég szemszögéből.

Az Alexander the Guest csatorna indulása óta számos étterem hívta az üzletembert, aki a népszerűség mellett továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy minden látogatás után fizet. Így továbbra is hiteles maradhat az értékelése. Ezekbe az éttermekbe viszont asztalt foglalni sem egyszerű, így ebben az egyben hajlandó elfogadni a segítséget.